15.05.2019 08:40 186

Выполнить задачу от президента России по снижению ипотечных ставок до уровня 8% и ниже сложно, но реально. Участники парламентских слушаний в Госдуме назвали меры, которые должны будут привести к выполнению поручения Владимира Путина.

Напомним, что глава государства в послании Федеральному собранию поручил правительству и Центробанку к 2024 году добиться снижения ставок по ипотеке до 8% и ниже.

Как отметил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, в марте средняя ставка по ипотеке — 10,4%. Однако "пройти путь длиною в 2,5%" вполне реально, сказал он. Помехой могут стать разве что непредвиденные внешние вызовы. "В условиях вызовов — цель непростая, но мы намерены ее достигнуть", — подчеркнул представитель ЦБ.

Он добавил, что текущая годовая инфляция в РФ составляет 5,2%. Задача от президента станет реализуемой при ее снижении до 4%. Этого реально добиться в этом году, сказал представитель регулятора. Но задача — не только "уронить" инфляцию, но и удержать. Если получится, то в этих условиях стоимость фондирования (то есть привлечения банками ресурсов) упадет до 5%.

Но надо помнить, что сверх этой стоимости банки накручивать свою надбавку. Чтобы она была в пределах разумного, надо контролировать риски и потери кредитных организаций, снижать операционные расходы, рассказал Тулин. Ведь банки закладывают в эту надбавку такие неминуемые потери как ожидаемая "просрочка" по кредитам, а также разного рода собственные расходы. И, наконец, к этому "плюсуется" прибыль, которая зависит от аппетитов банков и от развития конкуренции.

- У меня есть все основания полагать, что в течение трех лет при отсутствии каких-то уж чрезвычайных внешних непредвиденных шоков мы спокойно этой цели добьемся — будет где-то до 8%, — резюмировал Тулин. Он также подчеркнул, что снижение ипотечной ставки до 8% и ниже будет сопровождаться снижением ставок по другим видам кредитования.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился расчетами, что вслед за снижением инфляции, а за ней и ключевой ставки банкам будет дан сигнал по снижению ставок по ипотеке. Он рассчитывает, что это произойдет во второй половине текущего года. Снижению ставок, по его словам, поможет развитие проектного финансирования в жилищном строительстве.

Депутаты, напомнил он, приняли закон на эту тему. Для финансирования строек будут открываться эскроу-счета - надежные кредитные организации будут накапливать на них средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Это будут фактически бесплатные для банков ресурсы, а это значит, что они будут выдавать более дешевые кредиты гражданам для покупки жилья, резюмировал Аксаков.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил развить этот механизм, чтобы он заработал более эффективно.

Правительство РФ, по его словам, могло бы субсидировать ставки по кредитам для застройщиков, которые с 1 июля перейдут на работу по эскроу-счетам. Это повысит и качество нового жилья.

У Аксакова было смежное предложение, которое тоже касалось субсидий. По его словам, нужно временно субсидировать ипотечные ставки для поддержания спроса на жилье в период перехода на проектное финансирование. Проблема в том, что в настоящее время наблюдается сокращение объемов строительства нового жилья, а также падение количества выдачи новых кредитов.Замминистра финансов Алексей Моисеев заметил, что искусственное снижение кредитных ставок может быть опасным для экономики. Он напомнил, что такого рода меры привели к ипотечному кризису в США. Таким образом, субсидирование должно оставаться антикризисной мерой, а не вводиться на системной основе.

Рыночные механизмы вряд ли будут полноценно работать в условиях нынешней неразвитости рынка банковских услуг, поспорил Николай Николаев, так что мягко направить "руку рынка" все же надо, заметил он.

У депутатов, впрочем, были и другие предложения по снижению ипотечных ставок. Так, зампред профильного комитета Игорь Дивинский заявил, что надо прекратить выдачу кредитов "непонятно под какие доходы". Если банки будут в этом смысле строже, снизится объем "просрочки", а значит, и ставки. В целом подход к выполнению поручения должен быть комплексным, подчеркнул Дивинский.

Это и расширение программы рефинансирование ипотеки, и ослабление нормативов по инвестированию пенсионных средств в ипотечные активы. И, конечно, ничего не получится без снижения ключевой ставки ЦБ.

Между прочим, уже 40% российских семей могут позволить себе платить за ипотеку, то есть тратить на жилищный кредит не более трети доходов, сказал руководитель АО "Дом.рф" Александр Плутник. Но чтобы граждане действительно не боялись брать ипотеку, надо не только снижать ставки, но и переходить к электронному рынку услуг жилищного кредитования, а также развивать рынок ипотечных ценных бумаг, заявил он.

Татьяна ЗАМАХИНА