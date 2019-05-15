15.05.2019 09:00 251

Список профессий, которым положена 25-процентная надбавка к пенсии, планируется существенно расширить. Так, в перечень сельскохозяйственных профессий предлагается включить не только должности и специальности, характерные для растениеводства, животноводства и рыбоводства, но и сопутствующие им. Например, те профессии, в функциональные обязанности которых входят работы по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, производственного оборудования, обслуживанию, в том числе охране, производственных сельскохозяйственных объектов. Ведь понятно, что на селе тоже нужно строить, перевозить грузы, охранять выращенную продукцию.

Минтруд уже подготовил проект постановления правительства на эту тему и опубликовал его на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В частности, документ предполагает включить в список профессий, которым положена 25-процентная надбавка к пенсии, такие специальности, как кладовщик зернового склада, запчастей, склада горюче-смазочных материалов, подсобный рабочий строительной бригады, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, рабочий строительной бригады, сторож, охранник (кроме частного охранника), кочегар, молотобоец, газосварщик, электрогазосварщик, автокрановщик, заправщик, токарь и ряд других.

Появились в списке сельхозпрофессий и специалисты — инженер машинно-тракторного парка, инженер по приборам, инженер-электрик, инженер-механик по трудоемким процессам, старший инженер-энергетик, техник по трудоемким процессам. В список также вошли заведующие складами и гаражами, индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В случае принятия законопроекта надбавка пенсий представителям профессий, вошедших в расширенный список, будет произведена с 1 января 2019 года. Именно с этого времени, как напомнили "РГ" в Пенсионном фонде России, жители села получили право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности. При этом в ПФР особо обращают внимание на то, что 25 процентов прибавляется к фиксированной выплате (с 1 января ее размер составляет 5334 рубля, а при достижении, например, 80-летнего возраста — 10668 рублей в месяц). Соответственно, страховые пенсии селян по старости увеличились на 1300-2600 рублей.

Право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех условий: наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы. Специально обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом пенсии не требуется, он происходит автоматически по сведениям выплатного дела

Ольга ИГНАТОВА