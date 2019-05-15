15.05.2019 09:20 248

Госдума приняла закон, который существенно расширяет полномочия Счетной палаты РФ. Ведомство Алексея Кудрина сможет анализировать использование бюджетных средств по всей цепочке, то есть проследить, как тратится каждый рубль. Особенно это актуально при реализации нацпроектов, подчеркнули в ГД.

Документ был внесен группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. В подготовке закона активное участие принимала и сама Счетная палата, руководство которой собирается создать сквозную систему контроля над реализацией нацпроектов и стать "центром компетенций" в сфере борьбы с коррупцией.

Ведомство теперь сможет анализировать использование бюджетных денег по всей цепочке, подчеркнул важность изменений глава СП Алексей Кудрин, обсуждая инициативу с депутатами. "И это, безусловно, даст лучшую картину информации для дальнейших решений и повышения эффективности нашей работы", — заверил он. При этом расширение штата дополнительные полномочия не потребуют, добавил Алексей Кудрин.

Во-первых, Счетная палата сможет проводить аудит компаний в части использования ими субсидий из бюджета. Речь идет о тех юрлицах или ИП, которые производят товары или оказывают услуги, получая федеральные субсидии. Таким образом, ведомство проверит не только тех, кто разместил госзаказ, то есть госорганы, но и тех, кто исполнял. Аудиторы проследят путь денег, начиная от получателей средств в лице региональных чиновников до предприятий, которые будут на конкурсной основе определены как исполнители. Например, при ремонте дорог или строительстве школ и детсадов в рамках нацпроектов.

Новый закон позволит создать единую систему контроля над эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях реализации нацпроектов и госпрограмм, подчеркнул Вячеслав Володин. "Важно проследить, на что они потрачены и каков результат", — отметил спикер, напомнив, что речь идет о "значительных суммах".

Еще одно ключевое нововведение — СП сможет проверять "дочки" государственных структур. Пока что аудиторы могут "мониторить" только их "головные" компании. Теперь же под контроль попадут все хозяйственные товарищества и общества с участием в уставных капиталах как государственных корпораций, так и госкомпаний, а также публично-правовых компаний. Список объектов контроля сильно пополнится — например, только у "Роскосмоса" 76 дочерних организаций (конструкторские бюро, проектные организации и т.п.).

"Иной раз мы видим, как бюджетные деньги, субсидии, средства из федерального бюджета тратятся неэффективно, — напомнил зампред комитета по финрынку Антон Гетта. — Происходит расточительство, когда покупаются автомобили, создаются разные другие условия для топ-менеджмента таких компаний. Или эти деньги расходуются, не достигая цели".

Контроль со стороны СП, выразил уверенность парламентарий, выступит в качестве профилактической меры: "Зная, что Счетная палата может прийти и проверить, лишний раз такие работники подумают, как эти деньги расходовать".

Татьяна ЗАМАХИНА