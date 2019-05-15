15.05.2019 09:30 273

Майские праздники обернулись для сотни владельцев карт «Кукуруза» хищением денежных средств. Мошенники получили доступ к логинам и паролям от мобильного и интернет-банка, а далее, пользуясь уязвимостью приложений, подключили Apple Pay и вывели средства. Сейчас проблема устранена, хотя вопросы к уровню безопасности «Кукурузы» в целом остаются.

Начиная со 2 мая на сайте Banki.ru стали появляться жалобы владельцев карт «Кукуруза» о хищении у них средств. Жертвы атаки получили СМС, что их карта подключена к Apple Pay, сразу после этого были выведены деньги на номер Теле2. Все жертвы указывают, что СМС или пуш-уведомлений с кодом подтверждения для подключения Apple Pay они не получали.

Карта «Кукуруза» — это мультифункциональная бонусная платежная карта, которую предлагает своим клиентам объединенная компания «Связной/Евросеть». Карта работает в платежной системе Mastercard, эмитент карты РНКО «Платежный центр».

Жертвы атаки указывали, что причин хищения две — утечка их логинов и паролей, а также возможность подключения в мобильном приложении «Кукурузы» Apple Pay без подтверждения операции СМС или пуш-уведомлением.

Собеседник "Ъ", знакомый с ходом расследования инцидента, сообщил, что при атаке применялся метод «смежного взлома» — был атакован сервис, где были данные о владельцах «Кукурузы».

«Часть паролей совпала и удалось совершить вход, часть была просто похожа и злоумышленникам взлом не удался»,— отметил он. Общая сумма ущерба, по словам знакомых с ситуацией собеседников "Ъ", могла составить несколько миллионов рублей.

В «Евросети» и РНКО факт хищения средств у владельцев «Кукурузы» подтвердили, отметив, что среди 20 млн выпущенных карт доля пострадавших невелика. «Это обычная активизация мошенников перед праздниками,— пояснили в РНКО "Платежный центр".— Суммарно мы получили менее 100 обращений» По словам СЕО компании «Связной/Евросеть» Александра Малиса, пострадали 80 владельцев карт. В РНКО «Платежный центр» отметили, что не были взломаны системы РНКО и его партнеров. «По имеющейся информации, был взломан один из социальных сервисов, не связанный с "Кукурузой", далее злоумышленники проверяли — не совпадает ли логин и пароль на сервисе с логином и паролем в мобильном или интернет-банке»,— отметили там. Взломанный сервис до установления всех фактов атаки не называют.

В компании «Связной/Евросеть» отметили, что аномальное количество попыток входа с неверным паролем фиксировалось с 1 мая, с 4 мая начали поступать жалобы клиентов, а 6 мая были установлены основные обстоятельства атаки и ужесточили параметры мониторинга. Именно в эти дни, отмечают в компании, начали сбрасывать пароли клиентов, которые потенциально были скомпрометированы, а также ввели обязательную двухфакторную аутентификацию на подключение Apple Pay. По словам Александра Малиса, также прошло обновление мобильного банка, которое ввело дополнительное подтверждение при смене устройства, а также защиту от подбора логина и пароля для входа. «Похищенные средства удалось остановить,— отмечает господин Малис.— Всем пострадавшим они были возвращены». В компании говорят о похищении около 2 млн руб.

В РНКО «Платежный центр» уверяют, что нарушений положения ЦБ «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств…» допущено не было, так как оно относится к переводам денежных средств, а привязка карты к Apple Pay не является операцией по переводу. Подключение к Apple Pay было реализовано в соответствии с требованиями Apple и политиками риск-менеджмента. Любое усложнение бизнес-процесса отрицательно влияет на удобство использования, в компании соблюдают баланс между безопасностью и удобством, отметили там.

Банки, работающие с Apple Pay, указывают, что без подтверждения СМС привязывать карту опасно, хотя сервис этого не требует.

«Банк получает информацию об уровне риска как учетной записи Apple ID, так и об устройстве, к которому осуществляется привязка карты, но эта информация носит лишь рекомендательный характер,— отметил собеседник "Ъ" в крупном банке.— Для подтверждения факта того, что привязка инициирована держателем карты, используют СМС». Ранее эксперты Positive Technologies отмечали, что больше половины мобильных банков не защищены от подбора логина и пароля, операции повышенной важности совершаются в приложениях без второго фактора в 77% банков.

По словам директора центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC Владимира Дрюкова, вне зависимости от факта утечки логинов и паролей мобильное приложение при подобном способе хищения показало две серьезные уязвимости — отсутствие защиты от смены устройства при входе в мобильный банк и отсутствие защиты от подбора номера. Сама по себе схема с Apple Pay не нова, по ней атаковали американские банки несколько лет назад, и даже идентификация клиента с помощью пуш-уведомлений не защищает здесь от хищения, указывает эксперт по безопасности банковских систем Positive Technologies Тимур Юнусов.

Вероника ГОРЯЧЕВА, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Мария САРЫЧЕВА