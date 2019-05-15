15.05.2019 09:40 292

Интерес россиян к инвестированию в ценные бумаги увеличился за последние несколько месяцев, рассказали "Российской газете" участники рынка. Это часть большой тенденции, сформировавшейся в последние несколько лет. Инвесторы могли обратиться к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и паевым инвестфондам (ПИФ) и из-за формирования тренда к снижению ставок по банковским вкладам.

В последние месяцы чистый приток в ПИФы действительно усилился, особенно на фоне первых месяцев этого года, когда многие фонды столкнулись с оттоком средств клиентов на фоне роста рыночных рисков и слабых результатов 2018 года, говорит директор департамента управления активами УК "Альфа-Капитал" Виктор Барк. По его словам, сильный приток наблюдается в фонд еврооблигаций, инвестирующий в долговые инструменты, номинированные в долларах США. Довольно серьезный приток средств идет и в фонды акций, инвестирующие в российский рынок, добавляет Барк.

О росте интереса частных лиц к различным инструментам инвестирования в последние месяцы говорит и ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер. Заметный приток клиентов в ИИС начался еще в прошлом году, он продолжается и сейчас, рассказывает Берлинер. По его словам, это связано как с понижением банковских ставок по вкладам, так и с ростом финансовой грамотности населения и развитием онлайн-сервисов.

Стратегию новых инвесторов пока можно назвать скорее консервативной. Наибольшей популярностью у "бывших вкладчиков" пользуются структурные продукты (порядка 40 процентов), среди причин — наличие продуктов с полной защитой вложенного капитала (отсутствует риск уйти в минус). Еще около 25 процентов приходится на ПИФы и доверительное управление. Оставшиеся 35 процентов — это покупка ценных бумаг (акций и облигаций) на брокерские счета, в том числе ИИС, перечисляет Берлинер.

Новые инвесторы в основном выбирают консервативные стратегии вложений

Стратегии с риском выше консервативного по большей части реализуются на рынке акций и срочном рынке, доля вложений в такие стратегии владельцев ИИС оценивается примерно в 15 процентов, говорит руководитель управления клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов.

Роман МАРКЕЛОВ

