15.05.2019 09:50 550

В Конгрессе США предлагают обсудить новый пакет санкций против России, призванный наказать ее за вмешательство в выборы. В числе предложенных мер — санкции против российского госдолга, госбанков и энергетических проектов.

В одном из подкомитетов Палаты представителей США в среду пройдут слушания, на которых будет обсуждаться эффективность американской санкционной политики. Об этом говорится в материалах комитета палаты по финансовым услугам. Этот комитет выносит на слушания проект новых санкций против России. Документ , как следует из описания, призван усилить экономическое давление на Москву и наказать ее за вмешательство в выборы президента США в 2016-м и в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. Помимо этого, проект содержит список ограничений на случай, если Россия снова попытается вмешаться в американские выборы в будущем.

Какими санкциями хотят наказать Россию за вмешательство в выборы 2016 и 2018

Запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг. В течение 90 дней после вступления в силу законопроекта министерство финансов США должно определить условия, при которых гражданам США будет запрещено проводить сделки с новыми выпусками российского госдолга. Речь идет об облигациях, выпущенных Центробанком, Фондом национального благосостояния, Министерством финансов России со сроком погашения более 14 дней, валютных свопах с ЦБ и Минфином сроком более 14 дней и любых других финансовых инструментах сроком обращения более 14 дней, которые были эмитированы по поручению российского правительства.

Санкции против российских финансовых институтов. В течение 90 дней после вступления законопроекта в силу министерство финансов США должно включить в SDN-лист (список лиц особых категорий, в отношении которых применяется блокировка активов в США, отказ в визе и другие санкции, за которые отвечает подразделение минфина OFAC) любой из финансовых институтов, которые, по мнению президента, предоставляли финансовую или иную поддержку властям России для вмешательства в американские выборы 2016-2018 годов. В течение последующих 15 дней минфин США должен включить в SDN-лист тех россиян, которые, по мнению президента, предоставляли финансовую или иную поддержку российским властям для вмешательства в выборы США.

Раскрытие информации. Гражданам СеША предписано раскрыть информацию о находящихся в их собственности бумагах ВЭБ.РФ, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и Промсвязьбанка.

Санкции против российских энергетических проектов. Министерство финансов США должно включить в SDN-лист энергетические проекты за пределами России, созданные российскими госкомпаниями или компаниями с госучастием, если в них инвестировано не менее $5 млн после вступления в силу законопроекта. Минфин США также должен ввести запрет на отмену санкций против энергетических проектов, в которых Россия выступает в качестве инвестора на момент вступления в силу законопроекта.