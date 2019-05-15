В Конгрессе США предлагают обсудить новый пакет санкций против России, призванный наказать ее за вмешательство в выборы. В числе предложенных мер — санкции против российского госдолга, госбанков и энергетических проектов.
В одном из подкомитетов Палаты представителей США в среду пройдут слушания, на которых будет обсуждаться эффективность американской санкционной политики. Об этом говорится в материалах комитета палаты по финансовым услугам. Этот комитет выносит на слушания проект новых санкций против России. Документ, как следует из описания, призван усилить экономическое давление на Москву и наказать ее за вмешательство в выборы президента США в 2016-м и в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. Помимо этого, проект содержит список ограничений на случай, если Россия снова попытается вмешаться в американские выборы в будущем.
Какими санкциями хотят наказать Россию за вмешательство в выборы 2016 и 2018
- Запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг. В течение 90 дней после вступления в силу законопроекта министерство финансов США должно определить условия, при которых гражданам США будет запрещено проводить сделки с новыми выпусками российского госдолга. Речь идет об облигациях, выпущенных Центробанком, Фондом национального благосостояния, Министерством финансов России со сроком погашения более 14 дней, валютных свопах с ЦБ и Минфином сроком более 14 дней и любых других финансовых инструментах сроком обращения более 14 дней, которые были эмитированы по поручению российского правительства.
- Санкции против российских финансовых институтов. В течение 90 дней после вступления законопроекта в силу министерство финансов США должно включить в SDN-лист (список лиц особых категорий, в отношении которых применяется блокировка активов в США, отказ в визе и другие санкции, за которые отвечает подразделение минфина OFAC) любой из финансовых институтов, которые, по мнению президента, предоставляли финансовую или иную поддержку властям России для вмешательства в американские выборы 2016-2018 годов. В течение последующих 15 дней минфин США должен включить в SDN-лист тех россиян, которые, по мнению президента, предоставляли финансовую или иную поддержку российским властям для вмешательства в выборы США.
- Раскрытие информации. Гражданам СеША предписано раскрыть информацию о находящихся в их собственности бумагах ВЭБ.РФ, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и Промсвязьбанка.
- Санкции против российских энергетических проектов. Министерство финансов США должно включить в SDN-лист энергетические проекты за пределами России, созданные российскими госкомпаниями или компаниями с госучастием, если в них инвестировано не менее $5 млн после вступления в силу законопроекта. Минфин США также должен ввести запрет на отмену санкций против энергетических проектов, в которых Россия выступает в качестве инвестора на момент вступления в силу законопроекта.
Какие санкции предусмотрены за вмешательство в выборы в будущем
- В случае вмешательства России в будущие американские выборы в течение 90 дней министр финансов введет запрет на любые инвестиции со стороны физических и юридических лиц США в энергетическом секторе РФ и любые энергетические компании в собственности РФ, введет санкции против иностранных физ- и юрлиц, которые инвестируют в энергетический сектор РФ и любые энергетические компании в собственности РФ и позволяют поддерживать действующие энергопроекты в РФ.
- Санкции на финансовые институты и инвестиционные фонды. В течение 90 дней после того, как будет доказано вмешательство в выборы со стороны российского правительства, минюст водит санкции на один или несколько финансовых институтов или инвестиционных фондов, которые находятся в собственности РФ и которые не находились до этого времени под санкциями.
- Санкции могут быть введены против следующих структур: РФПИ, ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.
- В течение 90 дней после вступления в силу законопроекта министерство финансов должно обнародовать список юридических лиц, включенных в секретный доклад минфина, предоставленный Конгрессу в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA, принят в 2017 году). Засекреченной останется лишь информация о тех организациях, которую, по мнению директора нацразведки, нельзя раскрывать, поскольку это может нанести урон нацбезопасности или разведке США.
Что уже предлагали, но до сих пор не приняли
Некоторые предложенные меры, например, санкции против госдолга, уже фигурируют в законопроекте «О защите безопасности США от агрессии Кремля» (DASKA), который ранее подготовили пятеро американских сенаторов. Но есть и отличия. Например, в части санкций против энергетических проектов: авторы DASKA выступали за ограничения против тех, кто инвестирует в СПГ-проекты, которые Россия реализует за рубежом, и предлагали санкции за участие в новых проектах по добыче сырой нефти в России.
Они также предлагали ввести ограничения против любых финансовых учреждений, которые поддерживали вмешательство России в демократический процесс и выборы в других странах (а не только в американские выборы). Вводить эти санкции, по DASKA, должен был президент, а не минфин, как в новом проекте. Кроме того, в проекте сенаторов не было пункта, обязывающего американцев раскрывать владение акциями российских финансовых организаций. Список конкретных организаций, которые могут попасть под санкции, в документе не приводится.
Впервые сенаторы представили проект DASKA в августе 2018 года. Один из авторов тогда называл инициативу «проектом санкций из ада». Публикация проекта спровоцировала резкое падение курса рубля. В феврале проект DASKA, как следует из его карточки на сайте Конгресса, в финальной редакции был представлен в сенате, и впоследствии никаких действий с ним не производилось. Опрошенные Forbes эксперты ранее говорили, что предусмотренные документы меры вряд ли примут в полном объеме, иначе инвесторам стоит опасаться обвала на рынках.