Непосредственной целью нацпроектов не является рост экономики, но они могут кроме непосредственных целей дать стартовый импульс инвестициям, бизнесу и, как следствие, росту важных макроэкономических показателей вроде ВВП. Важно не забыть и о более близкой обществу задаче нацпроектов — развитию науки, образования, социальной сферы, семьи. К такому мнению пришли ученые экономисты на Совете экспертов "РГ" и Вольного экономического общества России.
Способны ли национальные проекты ускорить рост российской экономики? Дадут они плюс или минус?
Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России: На мой взгляд, конечно, нацпроекты, если будут реализованы в том виде, в каком они изначально проектировались, дадут прибавку. Всякая концентрация усилий на разумных направлениях развития всегда приводит к повышению возможностей роста. Национальный проект как институт экономики и ориентирован на то, чтобы сконцентрировать наши интеллектуальные, финансовые и инвестиционные ресурсы, инфраструктурные ресурсы на решении крупных задач, которые и выделены в качестве главных. Практически каждый из нацпроектов направлен на то, чтобы в своей области дать существенный суммарный рост. Другое дело, какой именно это будет рост и насколько будет эффективно решение, мы пока не можем точно спрогнозировать.
У нашей экономики есть цели, которые и не должны решаться при помощи нацпроектов, — другого масштаба. Они могут быть сформулированы на стратегическую перспективу с расчетами, что мы будем иметь через год, через 3, через 5, 10, 15, 20 лет. Сегодня уже существует определенный инструментарий для того, чтобы такие планы сформулировать и начинать их реализовывать. Для этого есть закон о стратегическом планировании, есть много других инструментов, например то же Послание президента Федеральному Собранию, майский указ и т.д. Эти документы в совокупности формируют законодательный фундамент, прокладывают линию для того, чтобы реализовывать самые главные, крупные, стратегические задачи.
А нацпроекты — не скажу, что это подзадачи, но это фокусирование стратегии на конкретных направлениях ее реализации. И здесь может быть позитивный эффект.
Виктор Ивантер, действительный член Сената ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН: Если вы заметили, то в числе нацпроектов нет проекта, который бы ставил целью экономический рост. Почему? Мне кажется, что это разумно. Я все время говорил, что не было такого случая, чтобы около Белого дома или около региональных зданий ходили люди с плакатами "Даешь рост валового внутреннего продукта!" или рост регионального внутреннего продукта. Людям нужны вещи конкретные. Национальные проекты — это же не просто технический способ мобилизации людей на некие результаты. Они говорят о том, что конкретно должно быть сделано на том или ином направлении. В данном случае это демография, здравоохранение, образование и т.д. В этом смысле понятно, что каждый проект имеет в виду. Потому что рост ВВП — это общий рост доходов, а доходы вырастут не у меня, а у соседа, а дорога — она для всех, здравоохранение — оно для всех. В этом смысле, мне кажется, все правильно сформулировано, и главное, чтобы это было выполнено.
За год ни одной "дорожной карты" по реализации майских указов нет. Госпрограммы, принятые до и после указов, напрямую с ними не связаны
А вот тут уже есть проблемы. На встрече президента с Советом законодателей выясняется, что все хорошо и проекты хорошие, но денег не довели. Начинается, что эти не довели до этих, а эти до тех. Деньги есть, что значит, не довели? Это значит, что бумажки не подписали. Из-за этого мы теряем время. А известно, что время это деньги. Сформулировали — делайте. А если будете затягивать, то понятно, что 7 лет нацпроекта — это 14 полугодий, значит, одну четырнадцатую мы уже потеряли.
Будет ли обеспечен рост инвестиций от реализации национальных проектов? Много проектов предполагают софинансирование, в том числе со стороны частного капитала. Но насколько частный капитал готов участвовать в этом? Какие условия государство должно создать частному бизнесу?
Виктор Ивантер: Все это будет полезно в том случае, если это будет как спусковой крючок для экономики. Вообще, конечно, для простого человека 24 триллиона, выделенные на нацпроекты, — большие деньги. Но давайте по-другому считать. ВВП — сумма дохода за 7 лет — это минимум 750 триллионов. А мы за 7 лет собираемся вложить в проекты 24 триллиона, то есть 3 процента от совокупного ВВП.
Но я бы сказал следующее: если они послужат спусковым крючком для всех остальных, то дело пойдет. Как пусковой импульс национальные проекты — это замечательная вещь. Поэтому рассуждать о том, что вот мы потратим эти 24 триллиона за 7 лет, а получим столько-то — не верно. Только как импульс к реальному росту, движению российского бизнеса.
Какие видятся риски на пути реализации национальных проектов? К примеру, в конце марта в Счетной палате указывали на проблему с освоением бюджетных средств, предусмотренных на реализацию нацпроектов.
Сергей Калашников, член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике: Майские указы, намечая очень важные направления, куда надо двигаться, в общем-то, ничего не говорят о том, как двигаться. То есть, конечно, хорошо, чтобы все были богатыми и здоровыми. Но вопрос: что нужно делать конкретно? Предполагается, что комплекс мер будет прописан в программах правительства, в определенных "дорожных картах". Прошел год. За год ни одной "дорожной карты" по реализации майских указов нет. Те государственные программы, которые приняты до указов, после указов, они никаким образом напрямую с задачами не корреспондируются. То есть в этом направлении они двигаются, но они не дают ответа на самое главное: какими ресурсами, в какие сроки, и т.д.
Каждый из нацпроектов направлен на то, чтобы в своей области дать существенный суммарный рост. Другое дело, какой именно это будет рост
И еще один очень печальный, на мой взгляд, момент. Мы не провели работу над ошибками по поводу майских указов 2012 года. И хотя по некоторым из них формально отчитались, что якобы они выполнены, например вызвавший протест населения отчет о том, что решена проблема повышения заработной платы бюджетникам в 1,5-2 раза. Но народ же видит, что такого нет. В лучшем случае это произошло за счет сокращения учреждений, которое привело к снижению доступности образования и здравоохранения.
О многих планах, например о создании 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, что действительно было реально достижимо и что толкнуло бы страну очень мощно вперед, вообще забыли, как будто этого указа и не было. По сути дела, мы вступили в реализацию майского указа 2018 года с теми же родовыми травмами, которые были и там.
Как вы оцениваете эффективность национального проекта "Образование"? Его выполнение приблизит к реализации целей, поставленных в майском указе президента? Счетная палата полагает, что выделяемых на образование средств недостаточно для прорыва, в частности для подготовки абсолютно нового поколения специалистов, работающих в условиях инновационной экономики.
Михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета при правительстве РФ: Действительно, применительно к высшему образованию много внимания уделяется повышению конкурентоспособности вузов и гораздо меньше — качеству подготовки специалистов, системе максимально эффективного использования выпускников в интересах развития государства. И одной системы мониторинга трудоустройства здесь явно будет недостаточно.
Кроме того, нелишне поставить вопрос о том, что подготовка компетентных специалистов должна сочетаться с просветительской функцией высшего образования с тем, чтобы из вузов выходили всесторонне образованные и социально активные граждане, способные к самостоятельному гражданскому мышлению.
Что мы можем сказать о нацпроекте "Наука"?
Михаил Эскиндаров: Применительно к паспорту национального проекта "Наука" можно говорить о том, что важным направлением является восстановление в Российском государстве и обществе позиций Академии наук, развитие потенциала академических институтов. С другой стороны, при всей очевидности и важности сделанного акцента на точные и естественные науки недостаточное внимание развитию общественных наук чревато серьезными неприятностями, о чем мы все хорошо знаем из истории нашей страны. И таких дополнений можно сделать много и по уже названным мною, и по другим национальным проектам. Следовательно, можно с большой долей вероятности предположить, что подобные коррективы в содержательной части проектов непременно будут. Вопрос лишь в том, чтобы необходимые изменения были внесены уже в самом начале пути.
Виктор Ивантер: Я хочу сказать, что нужно довести уровень финансирования науки до того норматива, который был. Когда бизнес будет поддерживать технологии? Только тогда, когда он будет что-то производить. А когда он будет что-то производить, то уже те технологии потребуют фундаментальных исследований. Поэтому власть обязательно должна вложиться в науку. И, как ни странно, именно сегодня, когда, казалось бы, нет явной необходимости поддерживать эти структуры, они должны быть готовы. В момент, когда начнется экономический рост, бизнес придет и потребуется наука. Нынешний разрыв не бизнес устроил и не наука. Власть должна на время этого разрыва поддержать науку, чтобы были готовые заделы, которые могут быть использованы.
Сергей Калашников: На мой взгляд, это очень свежая мысль. По сути дела, мы говорим о том, что государство должно взять на себя обустройство инфраструктуры науки, чтобы восстановить то, что разрушено и без чего действительно ни прикладная, ни академическая наука не может быть. И это, может быть, важнее, чем строительство дорог, которые, скорее всего, завтра будут заменены какими-то новыми технологическими решениями.
Ключевой вопрос
Президент поставил главные цели российской экономики: высокотехнологическая индустриализация, выход на 5-е место, в том числе и в топе самых технологически развитых стран. Реально ли для нас поменять структуру экономики в этом направлении? Не слишком ли многое упущено?
Сергей Бодрунов: Да, мы должны догнать технологических лидеров и по отдельным направлениям стать лидерами безусловными. Далеко не все страны занимаются всеми 2 тысячами технологий. Те же США являются лидерами, подчеркиваю, в 50 направлениях. Китай тоже. Действительно, они занимаются многим в силу размера экономики. Но если ты хочешь иметь лидирующие позиции в чем-то, ты должен иметь из 10 главных направлений хотя бы три или два рычага, которые позволяют тебе быть лидером. Вот эти рычаги мы не должны упустить. У нас есть технологии, которые уже сейчас опережают свое время. И это очень важно, потому что даже если в одном направлении вы имеете лидерство, у вас есть возможность подтянуть другие направления под это. Например, технология сверхзвуковых перемещений сразу влечет за собой изменения в десятках других научно-технических направлениях. Поэтому мой ответ на вопрос, может ли у нас быть такая экономика, — да, может быть, но только при одном условии: если мы все новые ресурсные решения будем направлять на технологии, на производство, в индустриальный сектор. Если мы будем создавать под это дело реальный запрос государства и реальную поддержку государства там, где есть мировой запрос, будем помогать бизнесу, инвестировать в эти направления.
Евгений ГАЙВА