В зоне особого риска. Как не потерять свои деньги в МФО

15.05.2019 10:50 364

История запрета деятельности МФК «Мани Фанни Онлайн» лишний раз напомнила, что инвестиции в микрофинансовые компании — это большой риск. Инвестор в МФО не сможет полностью защитить себя, но на несколько ключевых моментов ему все же стоит обратить внимание.

ЦБ активно оздоравливает рынок микрофинансовых организаций. 8 мая регулятор запретил деятельность МФК «Мани Фанни Онлайн», которая занимала 13-е место по портфелю микрозаймов по версии агентства «Эксперт РА». В течение года организация нарушала различные требования, например, правила формирования резервов, и сдавала в ЦБ неверную отчетность.

До этого, в начале мая, Банк России счел неудовлетворительной репутацию миллиардера Олега Бойко , владельца двух других микрофинансовых организаций из реестра ЦБ — МФК «4финанс» и МФК «СМСфинанс».

Такие истории опасны в первую очередь для инвесторов, которые вкладывают свои деньги в МФО: организации привлекают деньги граждан на более высокие, чем по банковским вкладам, ставки, которые доходят до 25-30% годовых.

По последним данным ЦБ , за три квартала 2018 года МФО в общей сложности привлекли 38 млрд рублей, из них 12 млрд рублей — от частных лиц и ИП. Средний размер вложений составил 1,3 млн рублей, а среди юрлиц — 38 млн рублей. Количество ИП и частных лиц, вкладывающих средства в МФО, увеличивается: за три квартала прошлого года оно выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных ЦБ.

Вложения в МФО — это высокорисковые инвестиции. Все риски, связанные с инвестированием в микрофинансовые организации, инвесторы берут на себя, подчеркивает генеральный директор family office «План-лайн» и президент Гильдии независимых финансовых советников Татьяна Мальцева.

В случае банкротства МФО, кредиторы вправе заявить свои требования к финансовой организации в ходе конкурсного производства в течение двух месяцев с даты публикации о признании ее банкротом, объяснили в Банке России. Это единственный способ вернуть свои деньги. Кредиторы МФО стоят вторыми на очереди после тех граждан, перед которыми МФО несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. Однако возможности инвесторов в данном случае ограничены – сумма возврата в требовании не может превышать 3 млн рублей и не должна быть больше основной суммы долга в отношении каждого кредитора организации, уточнили в ЦБ.

К сожалению, универсального рецепта, как выбрать полностью безопасную компанию, здесь нет, говорят эксперты. Инвестор должен анализировать весь бизнес компании в целом и, желательно, в динамике, а это уже сфера настоящего инвестиционного анализа, говорит заместитель директора саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Андрей Паранич. «Именно для этой цели — чтобы в МФО не инвестировали неподготовленные граждане — минимальный размер вложений в МФО был установлен законом в сумме 1,5 млн рублей», — поясняет он.

Тем не менее, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание инвестору при выборе организации.

Открытость

Если МФО рассчитывает на долгосрочную работу, она будет открыта инвесторам. «Компания должна быть готова отвечать на все вопросы. Все МФК по закону должны раскрывать бухгалтерскую отчетность. Но есть еще управленческая отчетность и отчетность для ЦБ, если компания готова предоставлять эти документы — это говорит в ее пользу», — рассказывает генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко.

Эксперты советуют инвесторам также пообщаться с клиентами компании, узнать об их опыте. Также можно попросить у компании историю доходности и узнать, какую форму отчетности по вложениям она может предоставить клиенту. «Это очень важно, — считает Татьяна Мальцева. — Если компания скроет эту информацию, ссылаясь, например, на коммерческую тайну, лучше с ней не связываться».

Адекватная доходность

Высокие ставки по вкладам — подозрительный признак. Хорошей компании не нужны дорогие деньги. Чем дешевле компания фондируется, тем выше у нее маржинальность, тем выше вероятность того, что даже при ухудшении ситуации на рынке она устоит, объясняет Ирина Хорошко. «При ставке доходности, которая приближается к 20%, риск для инвестора сильно увеличивается. Инвесторы должны быть крайне осторожны с компаниями, которые привлекают деньги под такие условия», — предупреждает она.

Рейтинги и реклама

При оценке качества компании не стоит обращать внимание на рекламу или громкие цифры. «Офис компании на Садовом кольце или в центре Москве ни о чем не говорят. Это ни в коем образе не говорит об устойчивости компании», — предупреждает Татьяна Мальцева.

Некоторые МФО пишут в рекламных брошюрах, что их вклады застрахованы. Это в корне неверно, объясняет Мальцева: вклады в МФО не страхуются государством, а в этой рекламе недобросовестные компании, мягко говоря, врут, выдавая за страхование тот факт, что они по закону обязаны формировать резервы под возможные потери по выданным займам.

Наличие рейтингов кредитоспособности независимых агентств, например, РА «Эксперт» или АКРА — также хороший признак, хотя и он не гарантирует сохранности средств.

Эффективность компании

Инвестору также стоит проанализировать, как соотносятся издержки компании с размером портфеля. Нужно понимать, на что компания привлекает деньги. «Чаще всего они нужны для развития бизнеса, но тогда должна расти выдача займов. Есть компании, которые привлекают деньги инвесторов, но выдача займов у них при этом не растет. Это опять-таки должно сильно настораживать», — предупреждает Хорошко.

Важно, чтобы компания не «пылесосила» рынок, а привлекала такой объем средств, который сопоставим с объемом денежного потока, который генерирует бизнес. Это влияет на ликвидность компании, ее способность быстро расплатиться с займами, если кредиторы предъявят требования к погашению, соглашается гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин.

Важно и то, есть ли у МФО диверсифицированная система источников фондирования. Плохо, если инвесторы являются единственным источником средств. «У мелких участников рынка нет доступа к облигациям и банковскому кредитованию, поэтому они крайне зависимы от средств инвесторов», — уточняет Ирина Хорошко. Плюсом будет и тот факт, что компания готова привлекать деньги инвесторов на собственный баланс, а не на холдинговую структуру, то есть на баланс операционной компании, которая ведет основную деятельность, замечает Олег Гришин.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

