15.05.2019 10:40 287

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала МТС, «Вымпелком» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) нарушителями закона о защите конкуренции. В сообщении ФАС указывается, что сотовые операторы заключали на разных условиях договоры с частными компаниями и организациями с государственным участием. Последние в результате могли платить в несколько раз меньше, причем разница доходила до 10 раз.

«Одним из примеров, в частности, является осуществление банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений», — говорится в сообщении. За установление монопольно высоких цен на услугу рассылки СМС-сообщений операторы также признаны виновными.

Антимонопольная служба выдаст ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком» предписание об устранении нарушения Закона о защите конкуренции. Ответственность за них предусмотрена ст. 14.31 КоАП («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»), в соответствии с которой на компании-нарушители и их руководство могут быть наложены крупные штрафы.

Что касается ПАО «Мегафон», то в отношении этой компании решение пока не вынесено. Рассмотрение дела в ФАС решили продолжить 16 мая.

РБК направил запрос в МТС, «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» (владеет «Т2 Мобайл», работает под брендом Tele2).

В декабре прошлого года ФАС наказала «Вымпелком», МТС «Мегафон» за внутрисетевой роуминг, обязав каждую из компаний заплатить по 737500 рублей.

В сентябре ФАС оштрафовала операторов «большой четверки», в которую входят «ВымпелКом», МТС, «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл», на 750 тыс. руб. по делу о роуминге по России.

Артем ФИЛИПЕНОК

Анна БАЛАШОВА