15.05.2019 11:00 261

О случаях давления на Росстат необходимо уведомлять правоохранительные органы, это необходимо, чтобы обеспечить независимость статистики, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

«У отдельных людей может возникать желание эту статистику подправить для того, чтобы решения принимались те, которые им нужны», — сказал министр на расширенном заседании коллегии Росстата.

Он пояснил, что люди при принятии кадровых, финансовых или управленческих решений все чаще принимают во внимание данные Росстата.

«Задача всех здесь, кто сидит в зале [на заседании коллегии], сделать так, чтобы, во-первых, о любой такой попытке сразу узнавали соответствующие правоохранительные органы и такие попытки пресекались максимально жестко. Во-вторых, защита, независимость и качество данных», — добавил он.

По мнению Орешкина, для развития государства объективная независимая статистика важна как на федеральном уровне, так и на региональном.

В 2017 году Росстат, до этого подчинявшийся напрямую правительству, перешел в подчинение Минэкономразвития. В последнее время в адрес службы усилилась критика, связанная с пересмотром ключевых макроэкономических данных. В частности, в прошлом году Росстат повысил оценку роста промышленности, а также роста строительства и экономики в целом, что вызвало вопрос к независимости статистических данных. В самой службе это объясняли пересмотром низким качеством первичных данных.

В декабре 2018 года главой Росстата стал Павел Малков, до этого глава департамента госуправления Минэкономразвития. Ранее он сообщил, что в рамках реформы службы будет осуществлен переход к работе с большими массивами данных, планируется также создать аналитическую платформу и уйти от слишком большого количества распоряжений правительства при формировании плана статистических работ.

Антон ФЕЙНБЕРГ, Маргарита ДЕВЯТКИНА