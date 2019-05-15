15.05.2019 13:00 304

Российский рубль укрепился до двухнедельного максимума по отношению к доллару в среду благодаря спросу, связанному с аукционами по размещению государственных облигаций и налоговыми платежами, а также надеждами на снижение геополитической напряженности после российско-американских переговоров.

Во вторник состоялась встреча президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео, что может указывать на желание стран наладить отношения, несмотря на многочисленные разногласия, в том числе в таких вопросах, как Сирия, Венесуэла и Украина.

Российский рубль получает поддержку от возобновления роста цен на нефть, а также встречи Помпео с Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, "даже несмотря на отсутствие прорывных договоренностей", пишут аналитики Росбанка.

К 12.18 МСК рубль укрепился на 0,36% к доллару до уровня 64,74 и вырос на 0,25% к евро до 72,57.

Ожидается, что во второй половине месяца рублю будет оказывать поддержку налоговый период.

Еженедельные аукционы ОФЗ также могут дать положительный импульс рублю, поскольку для покупки гособлигаций некоторые инвесторы конвертируют свои средства в российскую валюту для покупки этих облигаций. Спрос на ОФЗ рассматривается как индикатор настроений инвесторов по отношению к российским активам.

Минфин РФ проведет 15 мая три аукциона по размещению ОФЗ.

В среду погашаются ОФЗ 26216 на 250 миллиардов рублей, и аналитики ожидают, что этот приток ликвидности окажет поддержку спросу на аукционах.

В среду вечером эстафету геополитических заголовков перенимает Конгресс США, пишет Росбанк. В 21:00 МСК в комитете по финансовым услугам Палаты представителей пройдут слушания по эффективности применения санкций США.

Андрей ОСТРОУХ при участии Елены ФАБРИЧНОЙ. Перевела Ольга ВИШНЕВСКАЯ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ