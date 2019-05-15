15.05.2019 17:00 413

Авиакомпания «Руслайн», выполняющая региональные рейсы, вышла из переговоров с «Ильюшин Финанс» и «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) по лизингу 18 SuperJet 100 (SSJ 100). Отказ мотивируется репутационными рисками. По мнению руководства перевозчика, катастрофа в Шереметьево ставит под угрозу окупаемость самолетов, хотя, уверяют в «Руслайне», в безопасности машин там не сомневаются. Массовых отказов покупателей от SSJ 100 его производители не видят, а источники в авиапроме уверены, что решение «Руслайна» на самом деле не связано с последствиями катастрофы.

Авиакомпания «Руслайн» отказалась от приобретения в лизинг 18 самолетов SSJ 100, рассказал "Ъ" владелец перевозчика Николай Уланов. По его словам, «Руслайн» вышел из переговоров с «Ильюшин Финанс» (лизингодатель) и ГСС (производитель) после катастрофы в Шереметьево 5 мая, унесшей жизни 41 человека.

Господин Уланов объяснил отказ репутационными рисками: в компании опасаются, что после катастрофы пассажиры будут опасаться летать на самолетах SSJ 100, что негативно скажется на перспективах окупаемости бортов. В случае поставки эти суда составили бы половину парка «Руслайна» (сегодня эксплуатирует 18 канадских CRJ 100/200).

При этом в «Руслайне» не сомневаются в безопасности самолета. «Сертифицированный и допущенный к полетам самолет по определению безопасен»,— сказал Николай Уланов.

SSJ 100 «Аэрофлота» потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Борт вылетел в Мурманск, но после удара молнии у него отключилась часть оборудования, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При посадке самолет ударился о землю и загорелся, погиб 41 человек (см. "Ъ" от 6 мая , о расследовании катастрофы — см. статью «SSJ торопился к земле »).

«Руслайн» вел переговоры о лизинге SSJ 100 со второй половины 2018 года (см. "Ъ" от 1 апреля ). По словам источников "Ъ" в отрасли, перевозчик рассчитывал на получение от Росавиации бюджетной субсидии, которая компенсировала бы часть лизинговых платежей. В «Ильюшин Финанс» не подтвердили информацию о выходе «Руслайна» из переговоров.

В ОАК, куда входит ГСС, заверили, что существующие эксплуатанты продолжают полеты на SSJ 100, корпорация оказывает им «полную поддержку», уровень налета остается стабильным. «Авиакомпании, с которыми мы находимся в переговорном процессе по поводу возможного приобретения SSJ 100, не меняли своих переговорных позиций из-за произошедшего в Шереметьево,— утверждают в корпорации.— SSJ 100 создан и сертифицирован по российским и европейским стандартам. Никаких прагматических причин для пересмотра бизнес-моделей сотрудничества нет. В деталях катастрофы в Шереметьево разбирается специальная комиссия».

В ОАК также намекнули, что исход переговоров с «Руслайном» стал следствием не катастрофы, а экономических соображений. Так, в корпорации подчеркнули, что сотрудничество с авиакомпаниями зависит в том числе от результатов анализа финансово-экономической модели потенциального партнера: «Мы должны быть уверены в его способности устойчиво и безопасно эксплуатировать поставляемые самолеты. С авиакомпанией "Руслайн" у нас пока нет никаких договоренностей».

Источник "Ъ" в авиапроме утверждает, что возможность приобретения SSJ 100 предварительно обсуждалась с «Руслайном» несколько месяцев назад. «Авиакомпания запросила беспрецедентные условия по лизингу и связывала приобретение самолетов с реализацией ряда проектов в других видах бизнеса, в частности, предлагала строить ангары для обслуживания самолетов. Судя по всему, без строительства ангаров финансовая модель "Руслайна" не сложилась. Обсуждения закончились больше месяца назад, с уходом прежнего руководства ГСС»,— утверждает собеседник "Ъ". Он считает, что связывать исход переговоров с катастрофой в Шереметьево «достаточно нелепо».

Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий отмечает, что любая компания принимает решения о приобретении или отказе от самолетов того или иного типа, исходя из своей бизнес-логики. При этом, по его мнению, ожидать массового отказа авиакомпаний от эксплуатации SSJ 100 до окончания расследования причин катастрофы в Шереметьево не стоит: причины для таких отказов сегодня найти сложно.

Герман КОСТРИНСКИЙ