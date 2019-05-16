16.05.2019 08:30 170

За пять последних лет в условиях санкций 36 российских регионов смогли увеличить экспортную выручку на 25 процентов, рассказали "Российской газете" в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Общий объем экспортной выручки достиг 110,5 миллиарда долларов.

Лидирует республика Тыва. Выручка от экспорта товаров и услуг в регионе выросла в 586 раз с 0,2 миллиона долларов в 2013 году до 117,1 миллиона долларов в 2018 году. При этом бюджет региона в 2018 году составил 454,9 миллиона долларов, приводят для сравнения цифры аналитики FinExpertiza. Поставляли в основном минеральные продукты, а также косметику из местного сырья и мясные продукты в Казахстан, Китай, Корею и Монголию.

На второе место вышла Чечня, где экспортная выручка выросла в 12,33 раза (с 0,3 до 3,7 миллиона долларов). Основная статья экспорта республики — продовольствие.

На третьем месте — Еврейская автономная область. Экспортная выручка в регионе выросла в 8,47 раза (с 17,9 до 151,1 миллиона долларов). Экспортировали в основном минеральное сырье, сою и древесину.

Нарастили регионы также положительное торговое сальдо. Если в 2013 году отрицательное сальдо торгового баланса имели 35 регионов России, то 2018 году — 23 субъекта.

Наиболее ощутимо положительное сальдо нарастил Санкт-Петербург, Ростовская и Кемеровская области. Самая большая доля экспорта в стране приходится на Москву — 43,9 процента. Связано это с тем, что многие компании-экспортеры зарегистрированы в столице, поясняют эксперты. При этом, выручка столицы в долларах от экспорта за пять лет сократилась на 13,9 процента.

Упала выручка также в Тюменской области с 22,4 миллиарда до 3,8 миллиарда долларов. Главными статьями экспорта региона в 2018 году были химическая продукция и минеральное сырье. Также более чем наполовину снизили свою выручку от поставки товаров за рубеж Коми, Башкортостан, Карачаево-Черкесская, Удмуртия, Волгоградская, Курганская, Томская области.

"Несмотря на то, что сейчас львиную долю в российском экспорте по-прежнему занимает Москва, многие регионы активно движутся в направлении выхода на внешние рынки. Санкционное давление являлось ключевым фактором в течение последних пяти лет, однако девальвация рубля тоже поддержала российских экспортеров", — отметила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.

Евгений ГАЙВА