16.05.2019 09:00 176

По информации "Ъ", Росбанк, который исторически сотрудничал c United Card Services (UCS), переходит на процессинг одного из ее конкурентов — Compass Plus. Решение принято, но пока окончательные соглашения не подписаны, стороны свое будущее партнерство не афишируют. По словам собеседников "Ъ", сменить процессинговую компанию Росбанк решился в связи с частыми сбоями, жаловались на технологичные сложности и другие банки, отказавшиеся от услуг UCS ранее. По словам экспертов, потеря ключевого партнера — сильный удар по бизнесу компании, иностранные акционеры которой давно ищут возможность выйти из российского бизнеса.

О том, что Росбанк решил сменить процессинговую компанию, "Ъ" рассказали участники рынка. По словам собеседников "Ъ", в ходе тендера была выбрана Compass Plus, с которой идет оформление соответствующих соглашений. Уже в текущем году Росбанк откажется от многолетнего партнерства с компанией UCS и перейдет на процессинг Compass Plus, подтверждает другой источник "Ъ". В Росбанке и Compass Plus отказались от комментариев. В UCS на вопросы "Ъ" не ответили.

UCS создана в 1992 году. По информации "Ъ", процессинговыми услугами UCS пользуются около 100 банков, но 80% оборотов приходится на исторического партнера компании — Росбанк (ранее и банк, и UCS принадлежали «Интерросу»). Global Payments приобрела 100% UCS в 2009 году за $75 млн.

Последние несколько лет Global Payments пыталась продать UCS, но безуспешно. Потенциальные покупатели опасались, что в случае смены собственника Росбанк — ключевой для бизнеса компании — перестанет сотрудничать с ней, а без него особой ценности UCS, по мнению потенциальных покупателей, не представляла (см. "Ъ" от 23 сентября 2016 года). В результате продать UCS не удалось. В Global Payments не ответили на запрос "Ъ".

По словам собеседников "Ъ", знакомых с ситуацией в Росбанке, причиной разрыва отношений с давним партнером стали частые технические сбои. От процессинговых услуг компании уже отказался ряд менее крупных банков. Например, МФК и «Таврический» не устроили технологические решения UCS, они перешли на обслуживание в «КартСтандарт». «Их решения более удобны для нас, поскольку отвечают требованиям современного банкинга»,— отметил предправления банка «Таврический» Илья Злуницын. Представитель Живаго-банка объяснил отказ от услуг UCS тем, что банк «не устраивали риски и стоимость услуг». Уточнить число действующих клиентов в рамках процессингового бизнеса в компании не смогли.

«Потеря такого якорного клиента, как Росбанк,— серьезный удар,— полагает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.— Перспективы дальнейшего развития компании оценить сложно. Сторонним процессингом, как правило, пользуются некрупные кредитные организации, но в рамках расчистки рынка ЦБ их число постепенно сокращается». По ее мнению, в части процессинга предложение даже несколько выше спроса. Помимо UCS есть три крупные процессинговые компании — «Мультикарта», «КартСтандарт» и Compass Plus, которых вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос банков на сторонний процессинг.

Предугадать дальнейшие действия акционера в данном случае сложно, но, видимо, российский рынок для Global Payments не приоритетный, указывает эксперт. Впрочем, у UCS есть не только процессинговый, но и эквайринговый бизнес, возможно, компания сконцентрируется на нем, предполагает Мария Михайлова. Действительно, в данном сегменте у UCS есть крупные клиенты, которые в целом довольны услугами компании. Так, например, в Альфа-банке отметили, что у банка действует партнерское соглашение с компанией UCS и там «намерены развивать наше сотрудничество, внедряя новые сервисы, повышая скорость установки эквайрингового оборудования».

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА