16.05.2019 09:10 146

Минфин подготовил и направил в правительство законопроект, вносящий изменения в федеральный бюджет на 2019 год, говорится в сообщении ведомства. Документ подготовлен с учетом результатов фактического исполнения бюджета в январе-апреле, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ и ожидаемого исполнения итогов бюджета в 2019-м.

Минфин предусматривает, что общий объем доходов бюджета в 2019 году вырастет на 205,6 миллиарда рублей. Одновременно поступление нефтегазовых доходов уменьшится на 58,7 миллиарда, а ненефтегазовых доходов — вырастет на 264,3 миллиарда рублей.

Изменение поступления нефтегазовых и ненефтегазовых доходов связано с изменением макроэкономических факторов (изменение помесячной динамики мировых цен на нефть российской марки Urals с учетом ее фактических значений в конце 2018-го — начале 2019 года, увеличение прогнозного курса доллара к рублю и прогнозных цен на газ, изменение объемов экспорта нефти, газа природного и товаров, выработанных из нефти), а также с уточнением в законодательстве параметров "завершения налогового маневра" в нефтегазовом секторе, говорится в справке Минфина.

Общий объем расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет на 256,5 миллиарда рублей и составит чуть больше 18,29 триллиона или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете.

Профицит бюджета в 2019 году уменьшится по сравнению с показателями, утвержденными законом о бюджете, и составит чуть выше 1,88 триллиона рублей или 1,7 процента к ВВП (это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов).

Минфин объясняет поправки в бюджет в основном сложившейся в январе-апреле динамикой сырьевого рынка и валютного курса. Текущие высокие цены на нефть обусловлены преимущественно сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках соглашения о снижении добычи, говорится в справке Минфина. При этом более динамичное, чем предполагает соглашение, снижение поставок из Саудовской Аравии в совокупности с перебоями предложения из ряда нефтедобывающих стран (Венесуэла и Иран) позволили компенсировать прирост добычи нефти в США.

Тем не менее, наблюдаемые высокие цены на нефть имеют существенные предпосылки к снижению, поскольку срок действия текущего соглашения ОПЕК+ истекает в середине 2019 года, указывают в Минфине. Кроме того, в США во второй половине года будут введены дополнительные трубопроводные мощности, что должно снять инфраструктурные ограничения по транспортировке нефти, которые ранее сдерживали рост добычи сланцевой нефти. Учитывая указанные тренды, несмотря на текущий высокий уровень нефтяных котировок, Минфин сохранил траекторию цены на нефть в 2019 году без изменений на уровне 63,4 доллара за баррель.

Положительная динамика в нефти позитивно отразилась и на валютном курсе, констатируют в ведомстве. Но несмотря на наблюдаемое укрепление рубля (5,1 процента в январе-апреле по сравнению с тем же периодом 2018 года), соотношение складывается несколько слабее, чем предполагалось ранее. На этом фоне прогноз по курсу рубля по итогам года был пересмотрен в сторону незначительного ослабления: по текущим оценкам среднегодовой курс российской валюты в 2019 году составит 65,1 рубля за доллар вместо предыдущих 63,9 рубля.

Роман МАРКЕЛОВ