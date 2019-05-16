16.05.2019 09:30 184

Росстат поставил целью постепенно отказаться от сбора отчетности с предприятий и перейти к расчету статистических показателей на основе потоковых и ведомственных источников информации, таких как трафик сотовых операторов и данные онлайн-касс, заявил глава службы Павел Малков на расширенной коллегии ведомства. Вместе с министром экономического развития Максимом Орешкиным он представил контуры самой масштабной за последние десятилетия реформы государственной статистики. Она должна пройти в сравнительно сжатые сроки — на ключевые изменения отведено от года до трех лет.

По словам Малкова, 80 процентов крупных и половина малых и средних предприятий уже сдают отчетность в электронном виде, но все равно еще объем отчетности на бумаге измеряется сотнями тонн. Росстат планирует полностью отказаться от приема бумажной отчетности от крупных компаний со следующего года, а от прочих предприятий — с 2021 года, законопроект, который это позволяет, готов. Следующим шагом должен стать постепенный отказ от отчетности как таковой. Сейчас Росстат требует данные по более чем 220 формам федерального статистического наблюдения, они подаются с разной периодичностью или однократно.

Уже с 2020 года Росстат запускает ряд пилотных проектов по использованию в статистике движения населения, торговли и туризма обезличенных данных телеком-компаний, кредитных организаций и интернет-агрегаторов, планирует для этого заключить специальные соглашения с крупнейшими участниками рынка. Также к началу следующего года Росстат представит план перевода расчета индекса потребительских цен на данные Федеральной налоговой службы и другие современные источники информации. Сейчас цены для расчета инфляции фиксируются статистиками в "ручном режиме". "Моя мечта — считать ИПЦ только на основе административных данных, то есть полностью уйти от методов наблюдения, — сказал Малков. — Пока этого не делает еще никто в мире. Мы сейчас начинаем этот проект".

Официальная статистика перейдет на использование данных интернет-агрегаторов и операторов связи

Чтобы исключить дублирование отчетности и противоречивость данных ведомств, Росстат хочет создать единую аналитическую платформу для их сбора, хранения и обработки, установить методологический надзор, а также запустить "конвейер" по пересмотру форм отчетности. Сбор отчетности по формам, не включенным в единый реестр, должен быть запрещен.

Игорь ЗУБКОВ

