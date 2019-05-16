16.05.2019 09:50 294

Операторы связи, которые лишатся частот в ходе расчистки диапазона для внедрения поколения связи 5G, смогут получить компенсацию, следует из предложений Минкомсвязи. Начало перераспределения частотного ресурса от операторов фиксированного доступа в интернет к крупнейшим сотовым компаниям участники рынка ожидают примерно через два года. Совокупный размер компенсаций вряд ли может превысить 3,5–4,5 млрд руб., или 2–5% от общих капитальных затрат на создание сетей 5G, оценивают эксперты.

При подготовке к развертыванию сетей 5G часть систем связи в полосах 3,4–3,8 ГГц будет отключена, следует из проекта концепции создания и развития 5G в России (есть у "Ъ"). Это произойдет после 11 марта 2021 года в случае прекращения действий решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), выдавшей этот ресурс. Отключение объясняется целями развития экономического и технического потенциала страны и может потребовать компенсационных выплат операторам, работающим в районах городов с населением от 250 тыс. человек, следует из документа.

Решения ГКРЧ прекратят действовать, если в этом диапазоне будут развиваться сети 5G, пояснил "Ъ" представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. По его словам, концепция описывает разные подходы, это не конкретная дорожная карта. «Как именно будет происходить выделение радиочастотного ресурса — компетенция ГКРЧ и Минкомсвязи»,— подчеркнул он.

Операторы, которые получили частоты 3,4–3,8 ГГц по решениям ГКРЧ, строили на них сети фиксированного беспроводного доступа в интернет WiMAX и подобных технологий, напоминает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Крупнейшими операторами в этом сегменте были «Квантум» и «Энфорта» (входит в «ЭР-Телеком»), также в нем присутствовали «Ростелеком» и МТС, а всего речь идет более чем о 100 тыс. подключений, указывает он. Связаться с «Квантумом» оперативно не удалось, в «ЭР-Телекоме» и «Ростелекоме» отказались от комментариев, в МТС заявили, что инициатива их не коснется.

По словам инвестора одного из операторов связи, которому выделены частоты 3,4–3,8 ГГц, более 60% такого ресурса сейчас закреплено за «Ростелекомом», а остальное примерно у десяти компаний. «Нам говорят, что с 2022 года в этом диапазоне только 5G — либо покупай оборудование и строй новую сеть, либо продавай компанию»,— сетует собеседник. При расчете компенсации он планирует использовать оценку четырех компаний с такими частотами, которые «Ростелеком» недавно продал своей «дочке» «Башинформсвязь». Стоимость этих компаний составила 6 млрд руб., писал "Ъ" 29 апреля.

Представитель оператора ТТК (контролируется РЖД) сообщил, что компания также владеет разрешительными документами на оказание услуг связи в диапазоне частот 3,4–3,8 ГГц. В случае прекращения действия решений ГКРЧ, касающихся сетей фиксированного беспроводного доступа в указанной полосе частот, изменения затронут и ТТК, подтверждает он, отмечая, что об объеме компенсационных выплат операторам связи говорить пока преждевременно. Выплата компенсаций в случае прекращения действий решения ГКРЧ — стандартная рыночная практика, указывают в «Вымпелкоме». Размер таких выплат — предмет оценки бизнеса каждого оператора, говорит источник в одном из отраслевых объединений.

По словам Евгения Новикова, при разработке проекта концепции 5G оценка общего размера компенсаций не проводилась. Пока нет соответствующей методики, но Минкомсвязь планирует ее разработать, уточнил он. «Впрочем, существовала практика квазикомпенсации: когда на аукционе в 2015 году разыгрывался радиочастотный ресурс 2570–2620 МГц, для операторов был предусмотрен механизм выплат при условии добровольного отказа от использования данной полосы в пользу победителя торгов»,— напоминает господин Новиков. Еще ранее, в 2012 году, оператору «Космос-ТВ» причиталось более 1 млрд руб. компенсаций.

Решение о выплате компенсаций за потерю радиочастотного спектра может быть оправдано, хотя и не предполагается, что это и не такие значительные затраты по сравнению со стоимостью разворачивания сетей 5G, отмечает старший вице-президент ZTE Russia Тигран Погосян. Компенсация за потерянный частотный ресурс, по экспертной оценке, не должна превышать 3,5–4,5 млрд руб., или 2–5% от общих капитальных затрат на строительство 5G сетей по любой из моделей, указывает он. Альтернативой компенсациям в отдельных случаях могла бы стать передача частот участникам консорциума по развитию 5G, которые имеют ресурсы для строительства таких сетей, считает представитель Tele2.

Владислав НОВЫЙ