16.05.2019 10:00 313

Граждане стали брать в банках меньше ипотечных кредитов. Суммы займов при этом выросли вместе с увеличением сроков их выплаты. Причина в повышении ипотечных ставок, считают специалисты. Впрочем, есть мнение, что цикл роста ставок завершен и ближе к концу года ипотека станет доступнее.

По данным Банка России, за январь-март в России было выдано 284 тысячи ипотечных кредитов на сумму 618 миллиардов рублей. Годом раньше за три первых месяца жители страны заняли у банков на решение жилищного вопроса 299 тысяч кредитов, а их объем оценивался в 582 миллиарда рублей. Таким образом, число выданных ипотечных кредитов в начале этого года снизилось в годовом выражении на 5 процентов, но в пересчете на деньги граждане взяли в банках на 6 процентов больше.

"Ипотечные ставки вновь начали расти, что не замедлило сказаться на желании россиян приобретать жилье в кредит", — отмечает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

По ее словам, особую тревогу вызывает тот факт, что снижение числа ипотечных сделок, причем резкое, произошло в марте. Как правило, именно январь и февраль демонстрируют худшие показатели, а в марте обычно уже наблюдается рост активности клиентов в связи с окончанием праздников и началом весны. В этом году было иначе.

Рост ипотечных ставок начался в октябре 2018 года и в январе-марте продолжился. Стоимость жилищных кредитов увеличивалась, как для покупателей строящегося, так и готового (в том числе вторичного) жилья. Так, в январе банки выдавали ипотеку в среднем под 9,87 процента годовых, в феврале — под 10,15 процента, а в марте — уже под 10,42 процента.

В последний раз столь высокая стоимость ипотеки в России наблюдалась полтора года назад, в августе 2017 года, когда банки выдавали ипотеку в среднем под 10,58 процента годовых. Минимум же отмечался в сентябре-октябре 2018 года. Тогда средний показатель не превышал 9,41 процента годовых. Таким образом, за полугодие жилищный кредит подорожал на один процентный пункт, что отразилось на ипотечных сделках.

Вместе с тем продолжает увеличиваться средний размер кредита, который берут покупатели жилья. По итогам марта он достиг 2,20 миллиона рублей, тогда как годом раньше был в пределах 1,98 миллиона рублей. Одновременно растет и срок выплаты ипотеки. По итогам марта 2019 года он составил 216 месяцев против 191 месяца в марте 2018-го. Так что, если год назад получатели ипотеки, беря кредит, рассчитывали вернуть его за 15,9 года, то сейчас закладывают на это около 18 лет.

Несмотря на явное замедление роста ипотечного сектора, тревогу бить пока рано, считают эксперты. Мария Литинецкая напоминает, что в 2017 году первый квартал также показал снижение числа ипотечных сделок на 5 процентов и их объема на один процент в годовом выражении, а в последующий период начался резкий рост. "В любом случае общий объем кредитования все равно остается очень высоким", — указывает Литинецкая.

Ниже 10 процентов ставки по ипотеке могут упасть к концу 2019 года

Ипотека в последние годы приобрела большое значение даже на рынке высокобюджетного жилья, констатирует Наталья Козлова, коммерческий директор Tekta Group, и "В проектах новостроек бизнес-класса доля клиентов, привлекающих кредит для покупки квартиры, сейчас достигает 50-60 процентов, тогда как до 2014 года их было не больше 20-30 процентов", — указывает она.

Специалисты Дом.рф (Единый институт развития в жилищной сфере) считают, что цикл роста ипотечных ставок завершен и во второй половине года при отсутствии новых шоков в экономике они начнут снижаться. Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра Дом.рф, давая такой прогноз, обращал внимание на то, что март стал первым месяцем, когда ни один крупный банк не повысил ставки по ипотеке. По его мнению, это означает, что волатильность на финансовых рынках подошла к концу.

Юлия КРИВОШАПКО

