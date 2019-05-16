16.05.2019 10:10 261

Как стало известно "Ъ", Хамовнический суд столицы, а затем и Мосгорсуд отклонили иск голландской компании «Терразас Инвестментс БВ» на $10 млн к находящемуся в международном розыске по делу о мошенничестве на 400 млн руб. экс-главе Русстройбанка Андрею Струкову, а также его матери, бывшей сотруднице Центробанка России Розе Струковой. Голландцы утверждали, что банкир уклоняется от оплаты выданного им векселя, авалированного госпожой Струковой под залог ее квартиры, расположенной в центре Москвы.

Двухуровневая квартира, расположенная по адресу: 2-й Обыденский переулок, 1а, площадью 246 кв. м, с двумя гаражами, общей стоимостью $10 млн, принадлежащая пенсионерке Розе Струковой, работавшей в свое время в ЦБ России, оспаривалась в Хамовническом районном суде Москвы. На недвижимость госпожи Струковой претендовала компания из Нидерландов «Терразас Инвестментс БВ», директор которой Андреас Янсен получил в июне 2015 года от председателя правления АО «Русстройбанк» Андрея Струкова простой вексель серии САП №1506241. Его стоимость составила $10 млн, поручителем (авалистом) выступила Роза Струкова, мать банкира. В исковом заявлении представители голландской компании указали, что господин Струков уклоняется от оплаты ценной бумаги. В судебных документах говорится о том, что в связи с оформлением векселя сторонами был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, подписанный Андреасом Янсеном и Розой Струковой. По условиям этого договора поручитель была обязана передать свою квартиру и гаражи, если Андрей Струков не погасит вексель по предъявлении. Покупатель уведомил продавца о готовности зарегистрировать переход права собственности, но Роза Струкова имущество не отдала. После этого и последовал иск в суд.

Однако Роза Струкова заявила встречный иск — о признании векселя и договора недействительными. Она утверждала, что ни она, ни ее сын этих документов не подписывали. Кроме того, говорила истец, квартира была приобретена ею в период брака с Петром Струковым и относится к совместно нажитому имуществу, а в договоре купли-продажи отсутствует согласие супруга. Госпожа Струкова считает, что договор представляет собой сделку, обеспечивающую исполнение обязательств по векселю, однако он не прошел государственную регистрацию, то есть фактически заключен не был.

При этом Петр Струков заявил самостоятельные требования: по его мнению, действия голландской компании направлены на хищение элитной квартиры, являющейся общей собственностью семьи Струковых.

Голландцы, в свою очередь, не признали встречные иски. Между тем назначенная судом экспертиза установила, что подписи Андрея и Розы Струковых на векселе и на договоре купли-продажи им не принадлежат. Специалисты пришли к выводу, что документы подвергались термическому воздействию. Суд, основываясь на их заключении, определил, что вексель и договор не имеют силы. Соответственно, требования «Терразас Инвестментс БВ» о взыскании с господ Струковых $10 млн не подлежат удовлетворению. Представитель интересов голландской компании адвокат Андрей Вьюгин заявил "Ъ", что доверитель намерен обжаловать судебное решение, ссылаясь на предвзятость экспертизы.

Бывший председатель правления АО «Русстройбанк» и совладелец ОАО «АБ "Южный торговый банк"» Андрей Струков не принимал участия в процессе. ЦБ России отозвал у этих банков лицензии, они проходят процедуру банкротства. По информации "Ъ", господин Струков с гражданской супругой, бывшей моделью Ольгой Сорокиной, и двумя детьми проживает в США и является при этом фигурантом трех уголовных дел, расследуемых столичной и ростовской полицией, а также Следственным комитетом России. Банкир был заочно арестован Басманным райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 400 млн руб. По версии следствия, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество АО «Русстройбанк» посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя лжепредприятий, подконтрольных Струкову, реально не занимающихся финансовой деятельностью. Сомнительные операции с векселями вскрыла камеральная налоговая проверка, что отражено в московском арбитраже. В судебном решении говорится, что ООО «Альвион Инвест», ООО «Медиопром», ООО «Оникс», ООО «Стройинвестхолдинг», офшорная компания «Ростекс Энтерпрайзес Лимитед» (Кипр) и другие фирмы были аффилированы друг с другом, а также с Русстройбанком и его акционерами.

Олег ГОРЯЕВ