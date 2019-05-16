16.05.2019 11:00 217

В начале года ФНС подвела итоги налогового мониторинга в России за 2017 год. Компании, которые присоединились к системе, на 30% сократили трудозатраты на сопровождение налоговых проверок, говорит служба . По мере роста их числа эффект сокращения административных издержек для всех экономических секторов может быть ощутимым.

Малому и среднему бизнесу уже сейчас пора присматриваться к опыту крупнейших налогоплательщиков: не исключено, что в ближайшие годы дистанционный режим проверок будет введен и для них. Как минимум в ФНС об этом уже начинают говорить. Зимой на Инвестиционном форуме в Сочи руководитель ФНС Михаил Мишустин попросил правительство подключить к налоговому мониторингу все государственные компании, а не только крупнейшие.

Как это работает

В России налоговый онлайн-мониторинг ввели в 2016 году, но не все налогоплательщики могут присоединиться к этой системе — пока только самые крупные. По оценкам ФНС , с середины 2016 по 2018 год сумма налогов, полученных после работы c проверяющими по новому режиму, превысила 23 млрд рублей.

Новая система налогового мониторинга работает на специальной платформе и представляет собой комплексную систему, которую компании настраивают по правилам и требованиям ФНС. Соответственно, к ней подключены две стороны — налогоплательщики и проверяющие. Первые закачивают в систему все налоговые показатели и регистры, электронные карточки проводок, сканы и копии. Вторые могут в любое время посмотреть различные документы (счета, договора, акты и т. д.).

Сегодня компании могут перейти на налоговый мониторинг, если сумма начисленных налогов за предыдущий год составила не менее 300 млн рублей, сумма доходов организации за предыдущий год — не менее 3 млрд рублей, совокупная стоимость активов организации — не менее 3 млрд рублей. Но главное, компания переходит добровольно.

По оценкам PwC, сегодня на такой режим перешли уже около 20 стран, но российский опыт внедрения режима особенно интересен потому, что в программе участвуют крупнейшие налогоплательщики страны — лидеры нефтегазовой, транспортной и телекоммуникационной отраслей, финансового сектора и электроэнергетики.

По данным ФНС, к концу 2018 года на налоговый мониторинг перешли 44 крупнейшие российские компании, которые дают бюджету 12,5% налогов (почти половина из них — это нефтегазовые компании). Среди них «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Новатек», ВТБ, РЖД и «Аэрофлот». Проект «Аэрофлота» в 2019 году даже получил премию профессионального сообщества ИТ-директоров России Global CIO в номинации «Информационные технологии для финансовой службы».

Авиакомпания перешла на дистанционный режим в 2018 году, когда создала единую платформу «витрины данных», которая позволяет представителям ФНС в режиме онлайн получать детальные расшифровки налоговой и бухгалтерской отчетности. Информация о деятельности компании и ее контрагентов для проверяющих прозрачна и доступна в любое время, при этом «Аэрофлот» уже работает над доступом к данным с мобильных устройств. Все системы хранения документов объединены в единый архив. Работники ФНС России могут просматривать скан-образы первичных учетных документов из электронного архива через «витрину данных». За шесть месяцев 2018 года благодаря налоговому мониторингу у «Аэрофлота» на 7% сократились затраты на налоговое администрирование, на 40% уменьшилось число запросов от налоговых органов, в пять раз уменьшилось количество предоставляемых документов.

В 2019 году к налоговому мониторингу присоединился «Газпром-экспорт», который также решил выбрать комплексное решение в качестве платформы для работы в режиме реального времени с ФНС.

Кому выгодно

Налоговый мониторинг выгоден и для ФНС, и для компаний. Во-первых, он позволяет сократить издержки, связанные с налоговым контролем. Для налогоплательщика существенное преимущество — это уменьшение периода, открытого для налоговой проверки, с 4 лет и 6 месяцев до 1 года и 9 месяцев. Взаимодействовать с ФНС компания может несколькими способами. Наиболее эффективный вариант — это использовать «витрину данных» для дополнительного контроля. Система позволяет удостовериться, что показатели, отражаемые в налоговой отчетности, рассчитаны верно.

Бизнесу не надо бояться повышенного внимания со стороны ФНС — это полезно и даже выгодно компании. Например, можно развивать процессы налогового планирования и прогнозирования — консультироваться с ведомством, чтобы понять, как с точки зрения ФНС будут выглядеть будущие сделки. В конце декабря глава ФНС Михаил Мишустин признавал в интервью РБК, что «крупные налогоплательщики и компании на бирже заинтересованы в том, чтобы открыться <…> Пока все аккуратно себя ведут».

Автоматизация самоконтроля

Главное, что, на наш взгляд, нужно сделать, — компании должны выстроить свою службу внутреннего контроля (СВК) таким образом, чтобы ФНС все было видно и понятно, чтобы у ведомства оставалось как можно меньше вопросов. Хорошо, если периметр СВК покрывает все виды налогов, а налоговая, в свою очередь, оценивает выстроенную систему СВК, уровень налоговых рисков и даже тестирует качество предоставляемых первичных документов. Чем больше «зрелость», то есть правильная отчетность, тем меньше объем запрашиваемых документов. В данном случае налоговый мониторинг можно рассматривать как некий рентген: проверяются настройки системы отчетности в компании.

Таким образом, бизнес при налоговом мониторинге больше концентрируются на рисках и контрольных процедурах внутри себя, и здесь как раз начинается настоящая автоматизация процессов. Сама система для налогового мониторинга постоянно технологически развивается: встраиваются технологии роботизации для помощи в корректировке налоговых ошибок, тестируются клиентами мобильные приложения. Не за горами и создание чат-бота для общения с сотрудниками ФНС.

Мы видим, что за налоговым мониторингом будущее. Первыми этот путь проходят крупнейшие компании — за три года их число выросло в шесть раз. Затем последуют предприятия среднего и малого бизнеса. Они более мобильны, многие быстро внедряют технологические новшества. Но все-таки мы советуем менее крупным компаниям уже сейчас начинать изучать опыт работы с новой налоговой платформой. ФНС давно заявила о росте прозрачности в сфере налогов, поэтому надо быть готовым к тому, что в скором времени онлайн-общение с проверяющими станет реальностью для большинства компаний и предпринимателей страны.

Юрий БОНДАРЬ, Forbes Contributor

