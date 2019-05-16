16.05.2019 13:00 228

Российский рубль укрепился в четверг благодаря спросу на ОФЗ, в то время как фондовый индекс Мосбиржи вернулся к историческим максимумам на фоне роста цен на нефть.

К 12.32 МСК рубль укрепился на 0,28% к доллару до уровня 64,47.

Российская валюта получила поддержку от повышенного спроса инвесторов на ОФЗ, что помогло министерству финансов продать рекордные объемы.

Охарактеризовав аукционы ОФЗ как "исключительно успешные", Nordea Bank сообщил, что у рубля сохраняются шансы укрепиться во второй половине мая и в июне в преддверии возможного снижения ставки центральным банком в следующем месяце.

Инвесторы склонны покупать государственные облигации, когда ожидают от центрального банка снижения ставок, что ведет к снижению доходности облигаций и в то же время к повышению их цен.

Центробанк РФ, который сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% в апреле, сообщил, что может рассмотреть снижение ставок уже в июне, учитывая, что инфляция уже достигла пика.

К евро рубль набрал 0,17%, поднявшись до 72,28.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,7% до $72,27 за баррель к 12.38 МСК, оказывая поддержку российским активам.

Андрей ОСТРОУХ. Перевела Ольга ВИШНЕВСКАЯ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА