16.05.2019 15:00 295

Центробанк и АСВ разработали поправки, которые увеличат страховку по банковским вкладам с 1,4 млн до 10 млн рублей. Но повышенную страховку смогут получить не все вкладчики.

Регулятор и госкорпорация завершили работу над поправками, которые увеличат максимальную страховую сумму банковских вкладов с 1,4 млн до 10 млн рублей. Об этом заявил «Прайму» гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.

По его словам, повышенные страховые выплаты смогут получить не все клиенты обанкротившихся банков, а только те, у кого значительные средства на депозитах появились «в силу особых жизненных обстоятельств»: это может быть доход от продажи недвижимости, получения наследства, социальных выплат и пособий.

С 2015 года страховые выплаты по вкладам в одном банке ограничены суммой 1,4 млн рублей. Повышенную сумму, максимум те же 10 млн рублей, сейчас могут получить только те, кто внес средства на специальные эскроу-счета для покупки недвижимости или участия в долевом строительстве.

Увеличение лимита страховых выплат для отдельных категорий вкладчиков в июне прошлого года анонсировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что соответствующие предложения подготовило АСВ, а Центробанк их одобрит.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

