17.05.2019 08:20 320

Порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии будет изменен. И это позволит исключить необоснованное занижение прожиточного минимума.

Соответствующий документ, разработанный Минтрудом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас регионы самостоятельно определяют величину прожиточного минимума пенсионера. Самый высокий прожиточный минимум пенсионера установлен для Чукотки — 19 тысяч рублей. В Москве он составляет 12 тысяч. В целом по России — 8,8 тысячи рублей. От величины прожиточного минимума зависит и пенсия пожилых людей. Если человеку назначили минимальную пенсию, то ее размер дотягивается до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Москва устанавливает повышенную региональную доплату пенсионерам — сверх прожиточного минимума.

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера. По нему рассчитываться величина прожиточного минимума будет умножением величин минимума в субъекте и в целом по РФ за первое полугодие текущего года на величину минимума на очередной финансовый год по РФ.

В министерстве отметили, что вступить в силу единый порядок должен в 2020 году.

Напомним, что в мае пенсионеры, у которых небольшие пенсии, получают прибавки , положенные им после перерасчета индексации минимальных пенсий.

Так, как уточнили "РГ" в Пенсионном фонде России, по новым правилам доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, установленного в регионе, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии, как было ранее.

С мая начались выплаты прибавок. Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января. Ведь страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05 процента в январе. В феврале на 4,3 процента проиндексированы ежемесячные социальные денежные выплаты. А социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению были проиндексированы на два процента в апреле.

В среднем страховые минимальные пенсии в результате индексации по новым правилам увеличились на 500-800 рублей.

Ольга ИГНАТОВА