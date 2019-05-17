17.05.2019 08:50 365

«Ростех» намерен возглавить процесс производства оборудования для сетей 5G. Это следует из разработанной госкорпорацией концепции «Разработка промышленных решений для создания сетей 5G в России» (копия проекта есть у РБК, его положения подтвердил источник РБК, близкий к «Ростеху»). Документ был представлен Минпромторгу 7 мая, сообщил один из участников рынка.

Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.

Суть предложений «Ростеха»

Для разработки комплексного решения 5G требуется «создание контролируемой кооперации отечественных компаний-лидеров по всем компонентам» и «головной организации-производителя», отмечается в концепции «Ростеха». В качестве последней указана сама госкорпорация. При ней может быть создан технический совет, в который войдут технический директор «Ростеха» и главные конструкторы различных производителей, эксперты рынка. Он будет отвечать за проектирование комплексных решений для крупнейших операторов связи, а также корпоративных клиентов (Сбербанка, «Российских железных дорог», «Газпрома», «Транснефти»), отмечается в материалах.

В концепции указано, что у российских предприятий радиоэлектронной промышленности есть возможность развивать производство отечественной продукции для сетей 5G. Подобные сети включают в себя шесть основных компонентов: пользовательские устройства, сеть радиодоступа, транспортную и опорную сети, сервисные платформы и обеспечение информационной безопасности. «Ростех» проанализировал возможности российских компаний и предложил сосредоточиться на разработке линейки продуктов для четырех из перечисленных компонентов. Производство еще двух — сети радиодоступа и опорной сети, по оценке «Ростеха», в России освоено менее чем на 20%, поэтому в госкорпорации предлагают кооперироваться с международными компаниями. В качестве примеров в концепции указаны Huawei, Nokia, Cisco или производитель решений на базе открытых стандартов Open RAN.

При наличии господдержки реализация концепции «Ростеха» должна привести к росту доли российского телеком-оборудования на внутреннем рынке до 15% к 2024 году и до 30% — к 2030-му. Ранее альянс ТЕЛМИ (объединяет российские Т8, «Элтекс» и «Микран») оценивал объем российского рынка телеком-оборудования в 150 млрд руб. в год, из которых только 6–8% приходится на отечественных игроков.

Какая роль отводится государству

Власти должны обеспечить несколько мер поддержки:

Закрепить в постановлении правительства, что одним из условий выделения операторам связи частот для развития 5G должно стать создание отечественной опорной сети, а также поэтапный переход на всех компонентах сети с импортных решений на российские. В 2030-м операторы должны использовать не менее 50% отечественных решений на каждом компоненте. Стоимость опорной сети составляет порядка 1,5% от общей суммы планируемых капитальных затрат, поэтому в «Ростехе» считают, что такое условие не несет существенных экономических рисков. Использование отечественной опорной сети должно повысить уровень информационной безопасности, так как именно на ней обрабатываются данные абонента и сетевой трафик, отмечается в концепции.

Принять подготовленное Минпромторгом постановление правительства, которое вводит ограничения на госзакупку иностранной радиоэлектронной продукции. Госорганы должны будут отдавать предпочтение той продукции, которая включена в реестр отечественной радиоэлектроники (его предстоит создать), и смогут покупать иностранную только в случае отсутствия российских аналогов.

Внести пункт о поддержке разработки и внедрения отечественных технологий для сетей 5G в федеральный проект «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика», перераспределить на него до 20% расходов с других мероприятий. О какой сумме идет речь, в концепции не уточняется.

Поручить представителям промышленности и Минобороны совместно разработать дорожную карту освобождения радиочастотного ресурса в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 694–790 МГц для развития гражданских сетей 5G. Рассмотреть возможность совместного финансирования данных предприятий из средств бюджета и операторов связи.

О каком рынке идет речь

Согласно прогнозу, который «Ростех» приводит в концепции, доходы от внедрения услуг 5G в России к 2026 году составят $37 млрд, из которых примерно 20% придется на производителей. Потенциальный объем экспорта отечественного телеком-оборудования может составить более 2,5 млрд руб. к 2024 году и более 45 млрд руб. к 2030-му. Подобная продукция может быть интересна потребителям из стран СНГ, Азии и Африки, говорится в концепции.

В середине апреля вице-премьер Максим Акимов в ходе беседы с главой государства Владимиром Путиным рассказал, что на создание сети связи следующего поколения будет затрачено около 650 млрд руб. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», — цитировала вице-премьера пресс-служба Кремля.

Что будет дальше с инициативой «Ростеха»

По словам источника РБК, близкого к «Ростеху», концепцию направят на рассмотрение консорциуму производителей телеком-оборудования и в президиум правительственной комиссии Максиму Акимову. Если они поддержат документ, концепция будет утверждена распоряжением правительства, а ее положения войдут в федеральный проект «Цифровые технологии».

Ранее Минкомсвязь подготовила проект «Концепции создания и развития сетей 5G в России», в котором также говорилось о необходимости защиты отечественного производителя оборудования 5G. В документе Минкомсвязи использовались менее жесткие формулировки. Так, министерство предложило «рассмотреть возможность предоставления особых условий» использования приоритетных для сетей 5G частот тем компаниям, которые будут работать с отечественным оборудованием и программным обеспечением. Также Минкомсвязь предлагала предусмотреть льготы по тарифам страховых взносов и налогообложению для российских разработчиков телеком-оборудования, рассмотреть возможность пересмотра импортных пошлин на ввоз телеком-оборудования и др. Сейчас концепция Минкомсвязи находится на согласовании в правительстве.

Представитель Минкомсвязи сообщил РБК, что в министерстве получили концепцию «Ростеха» и считают, что документ требует существенной доработки. «Текущая редакция не может быть поддержана, поскольку не отвечает поставленным целям», — сказал представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. По словам представителя Минпромторга, в ближайшее время в Минкомсвязи должно пройти совещание, где планируется продолжить обсуждение.

Что думают про инициативу «Ростеха» участники рынка

Крупные зарубежные вендоры уже несколько лет ведут работу по локализации производства оборудования в России. Например, Nokia в 2018 году создала совместное предприятие с «Ростелекомом» — «РТК-Сетевые технологии» — и в ближайшее время собирается передать ему права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования, что является прецедентом для российского рынка. Однако до сих пор локализация производства в основном заключалась в переносе нескольких незначительных операций по сборке уже практически готовой техники, поскольку в России нет ни одного работающего законодательного акта, который бы ограничивал закупку иностранного оборудования, отмечали эксперты.

«ВымпелКом» будет рад использовать в своих планах решения отечественных производителей. Но мы против любых ограничительных и условных мер по использованию отечественного оборудования, считаем, что такого рода меры будут только тормозить развитие отрасли. Как и все техническое оборудование, влияющее на сервис десяткам миллионов клиентам, предварительно мы будем пилотировать и тестировать эти решения, когда они появятся», — указала пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. Представители МТС, «МегаФона» и «Ростелекома» не стали комментировать концепцию «Ростеха». В то же время в «Ростелекоме» напомнили, что в 2011 году в конкурсе на частоты в диапазоне 2,3–2,4 ГГц было условие строить сети мобильной связи на оборудовании российского производства. «Ростелеком» тогда получил частоты в 39 регионах, но до сих пор не может использовать их, поскольку необходимое российское оборудование так и не появилось.

Анна БАЛАШОВА, Елена СУХОРУКОВА, Александра ПОСЫПКИНА