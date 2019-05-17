17.05.2019 09:00 382

"Под давлением: стесненный средний класс" — так называется опубликованный недавно доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Его главный вывод: численность среднего класса сокращается в большинстве развитых стран и представителям каждого следующего поколения пробиваться в его ряды становится все сложнее.

К категории среднего класса причисляют себя почти две трети населения стран ОЭСР, отмечается в докладе. Сюда входят домохозяйства с доходом в 75-200 процентов медианного по стране. И эта группа сокращается с каждым новым поколением. За последние десять лет в большинстве стран ОЭСР средние доходы почти не выросли: рост составил 0,3 процента в год. При этом стоимость жизни среднего класса (а это хорошее жилье, образование и медицина) росла быстрее инфляции. В результате более 20 процентов домохозяйств среднего класса тратят больше, чем зарабатывают.

Численность среднего класса сокращается в большинстве развитых стран

Об упадке среднего класса в странах с постиндустриальной экономикой говорится и в опубликованном докладе Международной организации труда (МОТ). Причина упадка — нарастающее среди граждан этих стран расслоение по уровню доходов. Ослабление позиций граждан, до сих пор имевших нормальный доход, может, полагают авторы доклада, ударить по бизнесу, так как принятие решений по долгосрочным инвестициям предприятий зависит от наличия большого и стабильного среднего класса, который в состоянии обеспечить потребление.

Доля среднего класса сокращается и в России. За последние два года она уменьшилась на 10 процентов. Согласно очередному исследованию "Потребительский индекс Иванова", проведенному компанией Sberbank CIB, 14 миллионов человек, находившихся ранее в этом сегменте, начали относить себя к бедному населению. Изменение социального самочувствия вчерашнего "среднеклассника" объяснятся тем, что его расходы росли быстрее, чем зарплата. Однако эксперты рассчитывают, что средней класс вскоре перестанет сокращаться, так как темпы роста заработной платы будут на уровне инфляции.

Стоит отметить одну особенность. Российские граждане, имеющие высокий доход, нередко склонны прибедняться. Им это свойственно более чем кому бы то ни было. Такое открытие после проведенного ими исследования о субъективном восприятии неравенства сделали экономисты Владимир Гимпельсон (НИУ ВШЭ) и Дэниел Трейсман (Калифорнийский университет). Составляя выборку более или менее обеспеченных людей, исследователи принимали во внимание наличие объектов недвижимости и автомобилей. В среднем по странам, где проводился опрос, таких оказалось 9 процентов (в России — около 5). И выяснилось, что 70 процентов состоятельных россиян причисляют себя к бедным. На Украине таких "бедняков" 77 процентов, в Белоруссии — 60.

Представители среднего класса — это люди, самостоятельно решающие свои бытовые и социальные проблемы

Дискуссии о среднем классе России ведутся с середины 90-х. По мнению одних, он появился и крепнет, по мнению других, — пока отсутствует. Все сходятся на том, что средний класс — это принципиально важно. Министерство экономического развития РФ исходя из динамики роста реальных доходов прогнозирует увеличение к 2020 году доли среднего класса в структуре населения до 50 — 52 процентов. Кого и по каким основаниям принято причислять к среднему классу? Соответствует ли российское понимание его мировым критериям?

Есть ряд признаков, по которым российские граждане идентифицируют себя как представителей среднего класса. Первое — достойный профессиональный статус. Его имеют те, кто занимается работой, требующей высокой квалификации и преимущественно связанной с умственным трудом. Сюда относятся врачи, учителя, вузовские преподаватели, экономисты, юристы... Второй признак связан с материальной обеспеченностью. Он тоже важен, хотя меньше, чем первый. Третье — это самоощущение. И четвертый момент, возможно, более важный, чем три вышеназванных, — это каков источник ваших экономических ресурсов, позволяющих вам хорошо одеваться, вкусно есть, иметь приличный автомобиль, отдыхать за границей. Потому что у одних это — доходы от предпринимательской деятельности или от сложного умственного труда в "рыночных" профессиях, а у других, кого к среднему классу трудно отнести, — от "бизнеса" на согласованиях и разрешениях или от оказания различного рода услуг тем, кто таким "бизнесом" занимается.

"Средний класс как массовое сколько-нибудь однородное явление в России, на мой взгляд, так и не возник, — говорит доктор экономических наук, руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. — То, что по внешним критериям выглядит, как средний класс, это в подавляющем большинстве представители чиновничьей бюрократии, а в нижней части — так называемые бюджетники".

Да, мы вроде бы средний класс, но мало что можем себе позволить из того, чем обеспечены представители среднего класса на Западе. Тому две причины. Первая: значительная часть нашего нынешнего населения — это позднесоветский средний класс: врачи, учителя, все те, кто сегодня в большинстве своем являются бюджетниками с невысоким уровнем дохода. Но по уровню образования, по престижу своей профессии они относят себя к среднему классу. Вторая причина — господствующие представления. Если все вокруг говорят о себе "я средний класс", мне тоже хочется быть таким. Но надо иметь в виду не количественные характеристики (достойный размер заработка, приличный метраж жилья, наличие одного-двух автомобилей на семью), а говорить о главном: представители среднего класса — это люди, самостоятельно решающие свои бытовые и социальные проблемы и тем самым снимающие нагрузку с государства. Много сегодня в России таких людей? Да не очень.

Валерий ВЫЖУТОВИЧ (политический обозреватель)

