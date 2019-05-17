17.05.2019 09:20 373

В 2018 году блокировка счетов сказалась на бизнесе сильнее, чем в предыдущий период, показал опрос независимого агентства MAGRAM Market Research по заказу Промсвязьбанка и «Опоры России». С результатами исследования ознакомился РБК.

Опрос в апреле 2019 года прошли владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний малого и среднего бизнеса из 23 регионов.

20% из них столкнулись с блокировкой счетов за прошедший год.

О серьезных последствиях заявили 43% из них против 28% в 2017 году.

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах — и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.

Половина (51%) блокировок происходит по вине самих предпринимателей, отмечается в исследовании. 35% респондентов признали, что не оплатили налоги в срок, 10% нарушили правила сдачи деклараций, 6% допустили ошибки.

По вине контролирующих органов произошло 16% блокировок. В 14% случаев банки блокировали счета без объяснения причин, в 10% — подозрения в отмывании средств. Незначительное число опрошенных отказались сообщить причины блокировок.

По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году. Новой статистики пока нет, но блокировки позволили пресечь вывод в нелегальный оборот более 100 млрд руб., сообщила РБК пресс-служба Росфинмониторинга.

Блокировки без ответственности

Закон не предусматривает ответственность для банков за неправомерные блокировки, отмечает адвокат Trendlaw Владимир Ефремов, и взыскать компенсацию за убытки практически невозможно.

Банк России прямо указывает, что кредитные организации зачастую злоупотребляют полномочиями, блокируя средства по формальным признакам. Как сообщила РБК пресс-служба ЦБ, список критериев сомнительных сделок будет обновлен.

После отказа в проведении операций или открытии счета юрлица попадают в так называемый «черный список» ЦБ. «Для банков это черная метка. Если предпринимателю не удастся пройти процедуру реабилитации, он обречен», — подчеркивает Любосердов.

По последним данным, реабилитировано более 11,5 тыс. лиц, сообщила РБК пресс-служба ЦБ. В пользу бизнеса вынесено 37% решений, в 63% случаев выиграли банки, уточнила РБК пресс-служба Росфинмониторинга.

Кроме того, отныне ЦБ сообщает финансовым организациям только о высокорисковых клиентах. Это позволило «существенно сократить количество новых лиц, включаемых в так называемый «перечень отказников», подчеркивается в сообщении регулятора.

Переход на наличные расчеты

Остро стоит проблема «заградительных тарифов». Бизнесмен с заблокированным счетом в одном банке может расторгнуть с ним договор обслуживания и перевести деньги в другой. «Но чтобы помешать этому, банки устанавливают повышенную комиссию в среднем от 10–20% от суммы перевода», — рассказал Ефремов, подчеркнув, что уплаченную комиссию можно попытаться вернуть через суд.

Ситуация привела к «массовом переходу бизнеса на наличные расчеты, отмечает Любосердов. «Предприниматели теряют доверие к банковской системе, и опасаясь проводить безналичные платежи, чтобы не попасть под эти чудовищные инструменты, переходят на расчеты наличными. Средний и крупный бизнес начинает активно применяет альтернативные системы клиринга», — отметил Любосердов. Тенденцию подтверждают и результаты исследования. Согласно нему, доля компаний, перешедших на наличный расчет за год выросла в четыре раза до 8%.

Минфин по поручению президента подготовил законопроект, ограничивающий блокировку средств без веских причин. Сейчас проект проходит общественное обсуждение.

Ольга АГЕЕВА