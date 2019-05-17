17.05.2019 09:40 726

Рост налогов и продолжающееся падение реальных доходов привели к снижению индекса потребительского доверия россиян до исторического минимума — 62 пунктов в первом квартале 2019 года. В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%. Негативный эффект от повышения НДС не закончился и доверие потребителей в этом году останется слабым, считают аналитики.

По итогам первого квартала 2019 года индекс потребительского доверия россиян опустился с 65 до 62 пунктов, говорится в исследовании The Conference Board и Nielsen, с которым ознакомился "Ъ". Показатель побил антирекорд и достиг исторического минимума. Как следует из данных аналитиков, в течение 2014–2017 годов он опускался с 83 до 69 пунктов. В первом квартале прошлого года индекс снизился до 68 пунктов, во втором — вырос на 2 пункта, в третьем — снова сократился до 67 пунктов. Предыдущий минимум в 63 пункта был в первом и четвертом кварталах 2016 года. Как отмечается в исследовании, в январе—марте 2019 года ухудшились два из трех показателей, на основе которых складывается индекс. Доля россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив на ближайшие полгода, сократилась на 5 процентных пунктов (п. п.), до 25% относительно четвертого квартала 2018 года. Доля потребителей, готовых тратить деньги, за тот же период снизилась с 21% до 14%. При этом на 2 п. п., до 20% выросло число опрошенных, с оптимизмом оценивающих перспективы на рынке труда в ближайшие полгода.

«В текущей экономической ситуации потребители все меньше ожидают благоприятных финансовых перспектив, считая, что сейчас не лучшее время тратить деньги. Вследствие чего они сокращают повседневные расходы и продолжают экономить»,— констатирует директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова. По словам начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, из-за роста налоговой нагрузки у бизнеса остается все меньше возможности увеличивать расходы, в том числе зарплаты сотрудникам, которые формируют львиную долю доходов населения. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы упали на 2,3% год к году. При депрессивном состоянии этой сферы и настроение, и доверие, и ожидания потребителей также будут очень слабыми, отмечает господин Авакян.

По оценкам The Conference Board и Nielsen, доля потребителей, у которых есть свободные деньги, в первом квартале 2019 года сократилась с 77% до 72%.

Число россиян, стремящихся экономить, за то же время увеличилась с 62% до 69%. В частности, на 2 п. п., до 57% выросла доля респондентов, переключающихся на более доступные продукты. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магните» подтверждают, что покупатели продолжают оставаться чувствительными к ценам. Тенденция более рационального подхода к покупкам сохраняется: спросом пользуются товары собственных торговых марок сетей, а также продукты на вес, добавляют в Auchan. Коммерческий директор московского торгового центра «Мозаика» Ольга Стариченко согласна, что объем «свободных денег» у покупателей уменьшился. Выручка на квадратный метр отдельных сегментов и операторов снижается, это касается ювелирных украшений, подарков, книг и пр., что явно говорит о сокращении спонтанных покупок, указывает она.

В целом доля российских потребителей, которые считают, что страна находится в состоянии рецессии, в первом квартале 2019 года выросла на 3 п. п., до 79%, говорится в исследовании The Conference Board и Nielsen. Одновременно с 4% до 6% увеличилось число респондентов, уверенных в улучшении экономического положения в течение года. По мнению Марины Волковой, рост доли россиян, уверенных в выходе экономики из кризиса, может говорить о позитивной динамике индекса потребительской уверенности в будущем. Но руководитель группы потребительского сектора Deloitte Оксана Жупина считает, что показатель выйдет на положительную динамику в этом году только на фоне благоприятных ожиданий, связанных с внешней политикой и ростом реальных доходов населения. В 2019 году доверие потребителей будет довольно слабым, так как негативный эффект от повышения НДС еще не закончился, согласен Нарек Авакян. Серьезного улучшения ситуации аналитик ждет не ранее 2022 года.

Анатолий КОСТЫРЕВ