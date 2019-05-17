17.05.2019 09:50 623

Новый закон о госконтроле в настоящее время готов на 80 процентов и обязательно вступит в силу с 1 января 2012 года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на полях Петербургского международного юридического форума.

Пакет законов, который получил название "регуляторной гильотины", впервые вынесен на обсуждение. И еще недавно в ходе разработки сам Чуйченко был согласен со столь убийственным названием.

"Гильотина" отрежет все нормативные акты, принятые до 1 января 2010 года

- Сейчас мы видим, что "регуляторная гильотина" — это не цель, а средство, — отметил он, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". — А цель состоит в том, чтобы построить новую, эффективную, разумную систему взаимоотношений. "Гильотина" позволит отречься от старого и ввести в действие новые положения, работа над которыми идет сейчас.

Как пояснил в свою очередь Юрий Любимов, замруководителя аппарата правительства РФ, "гильотина" отрежет все нормативные акты, принятые до 1 января 2010 года, то есть до появления механизма оценки регулирующего воздействия. Это вынуждает каждую отрасль или ведомство внести свои предложения по регулированию, которые будут рассмотрены. Первую версию закона планируется представить в ходе Петербургского международного экономического форума, до начала которого остается меньше месяца, сейчас проект доступен для ознакомления в интернете.

Если в первый день работы форума центральным событием стала пленарная сессия "Право как искусство" с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, то во второй день эту же тему развил в своей традиционной лекции председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Он сравнил эпохи модерна, постмодерна и нынешнее время "метамодерна" в контексте геополитического кризиса (полный текст лекции доступен на сайте rg.ru). Центральной темой выступления стал кризис права и демократии.

По мнению Зорькина, кризис демократии, основанной на верховенстве права, уже привел к весьма спорным политическим результатам: здесь в одном ряду оказываются избрание Дональда Трампа президентом США и попытки Brexit. Однако для общества важнее тот факт, что наиболее болезненное следствие этого кризиса — обострение проблемы социальной справедливости, и Россию оно затрагивает в полной мере.

Фактически, по мнению главы КС, наша страна сейчас находится в переходном периоде — от одного исторического времени к другому. И как любое время перемен, эта эпоха сложна для преодоления. Но первый шаг к решению проблемы — это ее осознание и обсуждение. И на полях ПМЮФ многие говорят о том, что главная миссия подобных форумов — приглашение к диалогу.

Мария ГОЛУБКОВА, (Санкт-Петербург)

