17.05.2019 13:00 517

Baring Vostok обязали продать 9,99% «Восточного» компании Артема Аветисяна. Инвестфонд заявляет, что суд нанес «серьезный репутационный урон» всей системе правосудия в России, и обещает обжаловать решение.

Решение принял Арбитражный суд Амурской области, удовлетворив иск компании Аветисяна «Финвижн», сообщает «РИА Новости». Она требовала от кипрской компании Evision Holdings, представляющей интересы Baring Vostok, исполнить соглашение о колл-опционе, заключенное 26 августа 2016 года, и продать компании Аветисяна часть своей доли в уставном капитале «Восточного» за 750 млн рублей.

Разбирательство по этому поводу параллельно идет в Лондонском международном арбитражном суде – по иску Evision Holdings. Она обвиняет Аветисяна в выводе средств из его банка «Юниаструм» перед присоединением организации к «Восточному» и утверждает, что именно из-за подозрительных операций не исполняет соглашение. Британский суд в конце марта поддержал структуру Baring Vostok и обязал Аветисяна отказаться от планов на исполнение колл-опциона и отозвать иск в российском суде.

В Baring Vostok заявили, что решение арбитража Амурской области считают необоснованным и будут его обжаловать. «Мы считаем, что данный процесс и его результат нанесли серьезный репутационный урон всей системе арбитражного правосудия в России. Несмотря на приобщение ответчиком более 6000 страниц материалов, которые проливают свет на нарушения акционерных соглашений и опционного договора, суд не дал должной оценки всему массиву доказательств. В такой короткий срок, очевидно, невозможно вынести законное и обоснованное решение по комплексной и сложной сделке, регулируемой иностранным правом.«Мы убеждены, что в ходе апелляции все аргументы ответчика будут учтены судом», — отметили в компании.

Baring Vostok через Envision Holdings принадлежат в общей сложности 51,6% акций «Восточного». Аветисян владеет 32,02% бумаг, еще 4,8% у члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, которого Forbes называл ключевой фигурой во всех проектах Аветисяна. Таким образом, решение суда Амурской области передает под контроль Аветисяна наибольшую долю в «Восточном».

Именно Юсупов подал заявление в ФСБ, ставшее основанием для возбуждения дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка, по которому был арестован основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек. Калви не раз заявлял , что дело против него связано именно с корпоративным конфликтом с Аветисяном. «Так или иначе, речь в обвинении идет о бизнес-споре, который возник гораздо раньше моего ареста. И мне остается только сожалеть, что одна из сторон этого спора выбрала весьма своеобразный способ отстаивания своих интересов, — говорил Калви в суде. — То, что должно разрешаться и разрешается в открытом коммерческом суде, к сожалению, стало предметом уголовного преследования, привело к моему аресту и обвинению в мошенничестве». Американский инвестор полагал, что его арест был давлением, чтобы Evision Holdings отказалась от разбирательства в Лондоне и согласилась на меньшее размывание доли Аветисяна после допэмиссии на 5 млрд рублей.

Юсупов версию об акционерном конфликте опровергал. Аветисян называл ее «ложью и клеветой» (цитата по «Ведомостям» ).

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

