17.05.2019 17:00 515

Топ-менеджеры «ДС-Банка» предстанут перед судом по делу о растрате с использованием служебного положения, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры (ГП) РФ.

«В ГП РФ утверждено обвинительное заключения по уголовному делу в отношении Алексея Батракова, Виталия Вергизова, Дмитрия Каприелова, Ильдара Клеблеева, Андрея Кузнецова, Игоря Синюхина и Федора Цырульника», —говорится в релизе.

Уголовное дело рассмотрит по существу Таганский суд Москвы. Дела в отношении неустановленных сообщников выделены в отдельное производство. Экс-работники банка обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Цирульник был президентом кредитной организации, Синюхин занимал пост исполняющего обязанности председателя правления банка, а Вдовин руководил управлением кредитования.

По данным следствия, в конце апреля 2016 года члены организованной группы, в которую входили контролирующие «ДС-Банк» лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета фирм-однодневок 585 миллионов рублей, то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете кредитной организации. Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер.

В Следственном комитете подчеркнули, что денежные средства были переведены на счета более 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику.

Совершение преступления, согласно релизу ГП, повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее банковской лицензии.