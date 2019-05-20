20.05.2019 08:00 472

Пока рано говорить, что вся информация из трудовых книжек обо всех работающих в России людях, за которых работодатели уплачивают страховые взносы, переведена в электронный формат, сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России. В его базах данных сегодня содержится информация из трудовых книжек россиян, но только за период с 2002 по 2005 годы, пояснили в ПФР.

"В соответствии с законодательством о персонифицированном учете ПФР получает от организаций (страхователей) информацию о трудовой деятельности граждан в части страхового стажа и страховых взносов, которые необходимы для формирования их пенсионных прав", — уточнили в Пенсионном фонде.

Вместе с тем, с 2002 по 2005 год ПФР получал от работодателей и информацию, которая содержится в трудовых книжках работников. За другие периоды ее пока нет. Именно поэтому пока нельзя утверждать, что все данные россиян переведены в цифру. Почему фигурирует именно этот промежуток времени? Как говорится на сайте фонда, "в период с 2002 по 2005 годы в рамках подготовительных мероприятий по информированию застрахованных лиц о пенсионных правах во всех территориальных подразделениях Пенсионного фонда была проведена кампания по сбору, приему и обработке сведений о трудовом стаже, выработанном до 31.12.2001 года включительно".

Электронная трудовая создает массу преимуществ. Оцифровка сведений о трудовой деятельности поможет назначать пенсии практически полностью без участия человека. Электронную книжку нельзя потерять. С утерей же бумажной книжки могут возникнуть серьезные проблемы по восстановлению трудового стажа.

Минтруд планирует, что в тестовом режиме система электронных трудовых будет запущена в 2020 году, а с 2021 года станет обязательной для работодателей. Но пока не принято необходимое законодательство. Недавно заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак анонсировал внесение законопроекта о внедрении в России электронной трудовой книжки. Но он предлагает не делать резкого перехода на электронные книжки, а дать гражданам право выбрать между бумажной и электронной версиями.

В Пенсионном фонде, между тем, добавили, что если все-таки, как и планировалось ранее, с 2020 года начнется массовый перевод трудовых сведений в электронный формат, то в ПФР продолжит поступать дополнительная информация о приеме на работу россиян, их должности, специальности, профессии, сведения о переводах на другую работу, сведения об увольнении, об основаниях прекращения трудового договора и реквизиты кадровых приказов (распоряжений).

Ольга ИГНАТОВА