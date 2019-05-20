20.05.2019 08:10 538

Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Алгоритм мошенничества прост: злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего. Эксперты по безопасности видят серьезные ошибки в сценарии работы устройств самообслуживания Сбербанка, в самом же банке просто призывают клиентов быть внимательнее.

На прошлой неделе в интернете стали появляться сообщения о случаях хищения средств у граждан с использованием информационно-платежных терминалов (ИПТ) Сбербанка. Так один из пострадавших указал, что пришел в отделение банка, вставил карту в терминал, ввел пин-код — и с его счета тут же списались 11 тыс. руб. на чужой счет в МТС. Еще один клиент банка рассказал "Ъ", что лишился по той же схеме еще большей суммы: «Я хотел воспользоваться терминалом Сбербанка. Передо мной на нем что-то бесконечно вводила девушка в чадре. Когда она отошла, я как обычно увидел: "вставьте карту, введите пин-код…" — и 15 тыс. улетело на оплату чужого телефона». Потерпевший обратился в Сбербанк.

Там ему пояснили, что ИПТ в банке настроен таким образом, что можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только в самом конце способ оплаты — картой или наличными. И если предыдущий клиент выбрал «оплата картой» и не завершил операцию, то следующий, вставив свою карту, ее завершает.

Как показала практика, для хищения не нужно обладать какими-то особыми знаниями и пользоваться вредоносным ПО. "Ъ" провел эксперимент: один корреспондент ввел номер, выбрал оплату мобильного телефона картой и отошел. Спустя минуту коллега вставила карту, терминал предложил ей ввести пин-код и счет чужого телефона был успешно пополнен.

При повторной проверке тайм-аут (время, после которого терминал прерывает операцию) оказался полторы минуты.

Собеседник "Ъ", близкий к правоохранительным органам, сообщил, что единичные случаи таких хищений появились полгода назад. Но в последние две недели количество обращений граждан в полицию по этому поводу резко возросло. Во всех случаях хищение было при наличии очереди к терминалу, добавил он.

Опрошенные "Ъ" эксперты отметили, что в данном случае проблема на стороне кредитной организации и состоит в сценарии работы терминала. Например, есть возможность настроить устройство так, что сначала выбирается способ оплаты (карта или наличные), а далее уже реквизиты,— такой сценарий реализован в ИПТ многих банков.

Так, в Газпромбанке сообщили, что в их терминале ввод пин-кода происходит в начале операции, в терминалах ПСБ клиент также сначала выбирает средство платежа. В «ФК Открытие» "Ъ" отметили, что в сценариях устройств экс-Бинбанка есть возможность выбора платежа с последующим вставлением карты, однако сумма, номер телефона и подтверждение платежа проходят после вставления карты и ввода пин-кода, что также исключает возможность подобной ошибки. При этом модель устройства значения не имеет, только настройки.

Вторая проблема, отмечают эксперты, в слишком длительном тайм-ауте. В опрошенных "Ъ" банках назвали «базовым» тайм-аут 30 секунд. «Программное обеспечение, которое используют банки для ИПТ, банкоматов, позволяет самостоятельно регулировать длительность тайм-аута и клиентский сценарий,— отмечают в Почта-банке.— Ошибки в сценарии можно устранить, оперативно обновив программное обеспечение на ИПТ. Дополнительное время занимают тестирование и раскатка на сеть».

По словам эксперта RTM Group Евгения Царева, тайм-аут в полторы минуты представляет серьезную уязвимость, причем не техническую, а социальную: неподготовленный пользователь вполне может вставить свою карту, не посмотрев на монитор. Необходимо перенастроить платежные устройства, сократив время сессии, полагает господин Царев.

«Так ли защищены клиенты Сбербанка, как мы? Честный ответ — наши клиенты не защищены», - Герман Греф, президент Сбербанка, 6 июля 2018 года

Сбербанк еще в 2016 году сообщал о внедрении единого управления сетью банкоматов и платежных терминалов, в связи с чем эксперты заключили, что исправить сценарий и сократить тайм-аут не составит труда.



Однако в самой кредитной организации не видят проблемы. «Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц,— указали там.— В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900». На вопросы "Ъ" о том, сколько терминалов банка работают по опасному сценарию, количестве пострадавших от подобных атак клиентов, причинах столь длительного тайм-аута и планах по закрытию уязвимости в Сбербанке не ответили. В целом у банка по состоянию на конец 2018 года было 77 тыс. банкоматов.

Вероника ГОРЯЧЕВА, Вадим АРАПОВ