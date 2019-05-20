20.05.2019 08:20 528

Прожиточный минимум пенсионера для установления соцдоплаты к пенсии посчитают по-новому. Правила расчета содержит проект постановления кабмина, опубликованный минтрудом для общественного обсуждения.

Размер прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ и в регионах устанавливается по потребительской корзине и данным Росстата об уровне цен на продукты. В законодательстве не прописано, какие потребительские цены и за какой период должны учитываться при определении прожиточного минимума пенсионера. Это привело к тому, что в ряде регионах он искусственно занижается, в других — завышается.

Чтобы пенсионеры получали столько, сколько им положено по закону, в проекте прописана единая для регионов формула расчета минимума, к уровню которого будут подтягивать пенсии. Предполагается, что размер прожиточного минимума пенсионера в регионе за первое полугодие предыдущего года будет делиться на прожиточный минимум пенсионера в целом по стране за тот же период и умножаться на величину прожиточного минимума пенсионера на предстоящий год в целом по РФ, соответствующую базовому варианту прогноза социально-экономического развития.

Марина ГУСЕНКО

