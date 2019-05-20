20.05.2019 08:30 623

Главными аутсайдерами по росту заработных плат в I квартале 2019 года стали сотрудники финансовой сферы. Это следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды», с которым ознакомились «Известия». Согласно этому документу, за первые три месяца нынешнего года их оклады сократились более чем на 1,5%. Одновременно с этим в лидеры вышли россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности: здесь темпы роста зарплат находятся в диапазоне 6–9%. Несколько хуже дела обстоят в госсекторе, где этот показатель варьируется в пределах 1–5%. Впрочем, эксперты, опрошенные «Известиями», существенного улучшения ситуации на рынке труда пока не ожидают. По их словам, причиной тому будет замедление темпов роста ВВП.

Финансистам тоже не платят

Зарплаты банкиров постепенно уходят в минус, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ «О чем говорят тренды». Согласно докладу, хуже всего дела обстоят у сотрудников финансовой сферы. Здесь аналитики ДИПа зафиксировали в I квартале 2019 года сокращение зарплат более чем на 1,5%.

Тем временем в других отраслях ситуация с оплатой труда обстоит несколько лучше. Например, в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также оптовой и розничной торговле темп роста окладов варьируется от 6% до 9%.

Однако не все могут похвастаться таким показателем — например, в госуправлении и здравоохранении он находится в диапазоне 1–5%. Замедление темпа роста номинальных заработных плат произошло как в частном, так и в государственном секторе, отмечается в бюллетене. По прогнозам аналитиков ДИПа, оно может продолжиться вплоть до начала IV квартала 2019 года, когда будут проиндексированы оклады бюджетников.

В ЦБ и Минтруде запрос «Известий» о причинах замедления роста зарплат переадресовали в Минэкономразвития. В этом ведомстве на аналогичный вопрос не ответили.

Денежное вознаграждение увеличивается в сферах, прямо или косвенно связанных с нефтедобычей и экспортной торговлей нефтепродуктами, поскольку черное золото — основной природный ресурс России, пояснила аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис. За I квартал нынешнего года стоимость сырья выросла на 30%, что дало возможность трудящимся в этих отраслях получить повышенный доход, сказала эксперт.

Кроме того, в обрабатывающей промышленности зарплаты повышались благодаря масштабным инвестиционным проектам, добавил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Относительно высокий рост окладов в строительстве и торговле эксперт объясняет очень низкой базой прошлого года. Эти отрасли экономики были в депрессивном состоянии с 2014-го, и даже при небольшой стабилизации ситуации доходы здесь будут расти — в противном случае компаниям не удастся привлечь новых сотрудников, считает Нарек Авакян.

Зарплаты пойдут в рост

Что касается финансового сектора, то здесь снижение оплаты труда обусловлено отзывами банковских лицензий, добавил он. Количество рабочих мест сокращается, обостряется конкуренция, и, как правило, руководство в таких условиях меньше мотивировано на увеличение зарплат, отметил эксперт. Уже довольно давно финансовая сфера в этом вопросе сильно отстает по сравнению с другими отраслями, отметил старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.

При этом в сильном замедлении темпов роста зарплат в госсекторе эксперт не видит ничего удивительного. Оно связано прежде всего с эффектом высокой базы, сказал генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. В прошлом году бюджетникам были значительно повышены оклады после майских указов президента, сейчас они просто поддерживаются на уровне инфляции, пояснил Виктор Ляшок.

Например, в декабре прошлого года выросли доходы сотрудников сферы госуправления, сказала Ирина Ланис. Она напомнила, что, по данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году выросла на 5,4% и составила 126,6 тыс. рублей. Таким образом, она оказалась почти в три раза выше средней по России, которая по итогам прошлого года достигла 43,4 тыс. рублей, добавила эксперт.

По итогам 2019 года ожидается некоторый рост реальных зарплат — он составит около 1,5%, сказал Нарек Авакян. По его словам, на существенное увеличение оплаты труда рассчитывать не стоит из-за замедления темпов роста российской экономики.

Между тем в Минэкономразвития прогнозируют, что в текущем году рост реальных заработных плат составит 1,1%, в 2020-м — 2%. Затем он будет на уровне 2,7% вплоть до 2024 года, предполагают в ведомстве.

Причем, согласно оценке Минэкономразвития, в этом году средняя номинальная зарплата в России достигнет 46,1 тыс. рублей. А через шесть лет она составит 63 437 рублей. По мнению ведомства, рост будет происходить за счет ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции (примерно по 4% каждый год), повышения минимального размера оплаты труда в соответствии с увеличением прожиточного минимума, а также роста производительности труда.

Кроме того, в Минэкономразвития ожидают, что численность рабочей силы увеличится с 76,2 млн человек в 2018 году до 76,8 млн в 2024-м. Такие результаты будут достигнуты благодаря повышению пенсионного возраста. При этом безработица не вырастет, а, наоборот, сократится — с 4,8% в прошлом году до 4,5% в 2024-м.

Ирина БАДМАЕВА

