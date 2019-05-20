20.05.2019 08:40 563

Правительство займется разработкой программы для восстановления сети домов-интернатов для пожилых людей, которая за последние годы, признал премьер-министр Дмитрий Медведев, серьезно деградировала.

В пятницу глава правительства прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы обсудить реализацию одного из направлений национального проекта "Демография", посвященного старшему поколению. Сегодня его доля в населении страны составляет четверть. В этом смысле Россия находится в русле мировых тенденций. "И мы должны адекватно реагировать на эти демографические изменения, сделать так, чтобы люди жили не просто дольше, но и как можно дольше оставались активными, здоровыми, имели возможность работать, как минимум общаться с близкими", — подчеркнул премьер.

Сеть гериатрических центров и геронтологических отделений появится во всех регионах и будет оказывать помощь сотням тысяч граждан

- Чтобы жизнь в преклонном возрасте не сводилась только к походам в поликлинику, а была насыщенной и разнообразной. А если человек все-таки не может за собой ухаживать, зависит от посторонней помощи — чтобы он получал достойный уход, — добавил Медведев.

Федеральный проект "Старшее поколение" на эти цели и направлен. В ближайшие годы его финансирование составит почти 100 миллиардов рублей.

"Мы должны добиться увеличения продолжительности здоровой жизни, продлить именно активный период", — указал премьер, в первую очередь выделяя ключевые положения федерального проекта. Решающее значение здесь будут иметь профилактические осмотры и диспансеризация. К 2024 году профилактические осмотры должны будут охватить не менее 70 процентов пожилых людей.

На селе, где смертность выше, чем в городах, для граждан старше 65 лет будут проводить дополнительные обследования. Если граждане не могут самостоятельно добраться до медучреждений, к ним приедут мобильные бригады. Также задействуют специальный автотранспорт, которым люди смогут добираться до больниц. "В рамках проекта мы уже с этого года начинаем закупать для регионов автотранспорт и увеличивать число мобильных бригад — практически до трех тысяч, — которые смогут приезжать в самые отдаленные районы", — сказал председатель правительства. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что регионы до 1 июля заключат все контракты на поставку такого автотранспорта. В общей сложности на него выделяется 2,3 миллиарда рублей.

Дмитрий Медведев также обратил внимание, что медицина для пожилых людей имеет свою специфику. "Поэтому важно у нас в стране создать современную систему охраны здоровья людей старшего возраста", — заметил премьер. В стране необходимо сформировать сеть гериатрических центров и геронтологических отделений. Они появятся во всех регионах и будут оказывать помощь сотням тысяч граждан.

Второй аспект заботы о старшем поколении — создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В 12 регионах уже ведется соответствующий пилотный проект, в течение следующих двух лет к нему присоединятся еще столько же. "В итоге должна появиться современная модель ухода, которая находится на стыке социального обслуживания и медицинской помощи", — указал Дмитрий Медведев. Система должна учитывать сугубо индивидуальный подход к каждому человеку, добавил он, но ни один человек не должен быть брошен в тяжелых ситуациях.

Третьим пунктом была названа необходимость улучшения условий жизни в домах-интернатах для пожилых людей. "Нам нужно будет подготовить целую программу, каким образом эту сеть домов-интернатов, домов для престарелых людей восстанавливать заново, потому что эта система в значительной степени у нас за последние годы деградировала", — заявил премьер-министр. И речь не только о состоянии этих учреждений, но и о том, что их не хватает — люди ожидают место в очередях. В рамках проекта "Старшее поколение" за шесть лет планируется ввести около 100 жилых зданий более чем на 11 тысяч мест.

Наконец, правительству важно отзываться на желание старшего поколения продолжать трудовую деятельность. "Это бывает довольно сложно сделать, поскольку рынок труда серьезно меняется, — сказал премьер. — Нужны переобучающие программы, которые помогут освоить востребованные, актуальные специальности. Такая работа в регионах в целом уже тоже идет".

Владимир КУЗЬМИН (Ростов-на-Дону)

