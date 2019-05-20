20.05.2019 09:00 653

С 1 июня Сбербанк упростит условия своей бонусной программы «Спасибо»: увеличит число начисляемых баллов и сократит условия, которые нужно выполнить для перехода на лучшие уровни привилегий.

О том, что госбанк во второй раз менее чем за год переписал условия программы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Центра программ лояльности». оператора «Спасибо от Сбербанка». Газета отмечает, что изменения – на руку клиентам организации.

Во-первых, Сбербанк в 10 раз увеличил лимиты на получение бонусов «спасибо», которые начисляются с покупок для двух высших уровней привилегий программы – с 3 000 до 30 000 для категории «Огромное спасибо» и с 4 500 до 45 000 для «Больше чем спасибо». Кроме того, для этих уровней Сбербанк изменит категории покупок, дающих повышенный кэшбэк.

Хотя четыре категории («Спасибо», «Большое спасибо» и уже упомянутые «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо») сохранятся, перейти с одного уровня привилегий на другой, более высокий, теперь станет проще. Вместо 4-10 заданий (в зависимости от уровня) клиентам банка надо будет выполнить 2-4 условия, пишут «Ведомости». Газета приводит пример: для получения уровня «Большое спасибо», который возвращает 0,5% от каждой покупки, теперь нужно совершать покупки на сумму 5 000 рублей в месяц и тратить безналичными платежами больше, чем снимать средства в банкомате. Ранее для этого требовался еще остаток на карте не менее 10 000 рублей или использование как минимум 10% лимита кредитной карты.

Для высшего уровня «Больше, чем спасибо», оставили четыре условия: тратить не меньше 5 000 рублей в месяц, снимать наличные не больше 15% от общей суммы трансакций, платить через Сбербанк-онлайн и раз в месяц открывать или пополнять вклад в банке.

Кроме того, банк сдвинул на месяц даты ежеквартальной смены уровней: теперь ее будут производить в июне, сентябре, декабре и марте.

Как сообщили «Ведомостям» в «Центре программ лояльности», сейчас в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют более 39 млн человек, в декабре прошлого года их было 36,9 млн. Партнерами программы стали 75 000 торговых точек.

Во-первых, Сбербанк в 10 раз увеличил лимиты на получение бонусов «спасибо», которые начисляются с покупок для двух высших уровней привилегий программы – с 3 тысяч до 30 тысяч для категории «Огромное спасибо» и с 4,5 тысяч до 45 тысяч для «Больше чем спасибо». Кроме того, для этих уровней Сбербанк изменит категории покупок, дающих повышенный кэшбэк.

Хотя четыре категории («Спасибо», «Большое спасибо» и уже упомянутые «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо») сохранятся, перейти с одного уровня привилегий на другой, более высокий, теперь станет проще. Вместо 4-10 заданий (в зависимости от уровня) клиентам банка надо будет выполнить 2-4 условия, пишут «Ведомости». Газета приводит пример: для получения уровня «Большое спасибо», который возвращает 0,5% от каждой покупки, теперь нужно совершать покупки на сумму 5 000 рублей в месяц и тратить безналичными платежами больше, чем снимать средства в банкомате. Ранее для этого требовался еще остаток на карте не менее 10 000 рублей или использование как минимум 10% лимита кредитной карты.

Для высшего уровня «Больше, чем спасибо», оставили четыре условия: тратить не меньше 5 000 рублей в месяц, снимать наличные не больше 15% от общей суммы трансакций, платить через Сбербанк-онлайн и раз в месяц открывать или пополнять вклад в банке. Кроме того, банк сдвинул на месяц даты ежеквартальной смены уровней: теперь ее будут производить в июне, сентябре, декабре и марте.

Как сообщили «Ведомостям» в «Центре программ лояльности», сейчас в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют более 39 млн человек, в декабре прошлого года их было 36,9 млн. Партнерами программы стали 75 000 торговых точек.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

