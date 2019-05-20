20.05.2019 08:50 548

Законопроект об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) для цифровых инноваций — о «регуляторных песочницах» — в ранее запланированный срок (до 30 июня) принять не удастся. Участники заседания профильной рабочей группы, прошедшего вчера в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), решили, что проект нуждается в доработке. Камнем преткновения стала развилка теоретического характера — о допустимости принятия правительством решений о выводе работающих в ЭПР экспериментаторов из-под действия ограничивающих их отдельных норм федеральных законов.

Предполагалось, что на прошедшем вчера в рамках ПМЮФ заседании рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» доработанная версия законопроекта о «регуляторных песочницах» будет наконец одобрена. Этого, однако, не произошло — документ решено обсудить дополнительно и представить на рассмотрение рабочей группы еще раз. В любом случае, признали участники обсуждения, уложиться в срок им бы не удалось (согласно паспорту нацпроекта «Цифровая экономика», законопроект необходимо было принять не позднее 30 июня 2019 года). Вносить его в Госдуму придется уже в осеннюю сессию.

Напомним, «регуляторные песочницы» должны стать тестовой средой для обкатки новых цифровых технологий. Их предлагается организовать для новых средств и систем, например, созданных на основе технологий больших данных, искусственного интеллекта, системы распределенных реестров, квантовых технологий, промышленного интернета, компонентов робототехники, технологий виртуальной и дополненной реальностей. Первая версия законопроекта, разработанная Минэкономики при участии фонда «Сколково» и Центра стратегических разработок (ЦСР), была представлена в январе этого года и направлена рабочей группой на доработку.

Обновленная редакция по большей части учитывает замечания предпринимательского сообщества. Так, новые налоги ЭПР затрагивать не должны, предусмотрено повышение роли бизнеса при создании специальной структуры, которая будет представлять интересы предпринимателей и служить одним из каналов для подачи заявок на создание ЭПР (см. "Ъ" от 19 апреля ). Такая организация будет наравне с госорганами согласовывать вопрос создания «песочниц». Минэкономики не исключает, что таких организаций будет несколько — как отметил вчера заместитель главы ведомства Савва Шипов, «неразумно, что кто-то один великий будет принимать решения по всем сферам».

Вчера споры велись в основном вокруг положения законопроекта о возможности изъятия отдельных норм из действующих федеральных законов — речь идет о выведении использования новых технологий в «песочницах» из-под действия ограничивающих их правовых норм (к примеру, при экспериментальной эксплуатации беспилотных автомобилей). Это обусловлено самой концепцией «песочниц» — как ранее заявлял «цифровой» вице-премьер Максим Акимов, государство должно «создать пространство, где можно будет делать то, что не совсем пока разрешено». Экспериментаторам обещают защиту от ответственности — при соблюдении программы эксперимента их действия будут считаться законными.

Эти положения вызвали неоднозначную реакцию у участников рабочей группы. Напомнив, что решения о создании ЭПР должны приниматься правительством, главный научный сотрудник Института государства и права РАН Андрей Габов усомнился в корректности такой идеи с точки зрения разделения полномочий законодательной и исполнительной властей. Его поддерживал и предправления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, отметивший, что такие изъятия должны предусматриваться законами. Эксперт также опасается, что «песочницы» могут использоваться для попыток отменить какие-либо нормы.

Представлявшая законопроект старший эксперт ЦСР по направлению «Институты и общество» Ольга Шепелева подчеркивала, что речь идет «о точечных, временных изъятиях», минимально необходимых для реализации проекта, для того чтобы не блокировать возможность внедрения инноваций. По ее словам, опыт «песочницы» ЦБ (в ней будут тестироваться инновационные финансовые сервисы) показал, что «некоторые интересные проекты не могут быть реализованы при текущем законодательстве». Ее позицию поддержал и Савва Шипов, отметивший, что изъятия из федеральных законов — это принципиально важная задача, без которых, действительно, гибкую систему создать не удастся.

Евгения КРЮЧКОВА