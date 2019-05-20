20.05.2019 09:30 602

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сконцентрировали более 60 млрд руб. резервов по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) в рамках запущенной в 2015 году системы. Эти отчисления уменьшают доходности граждан, а на их инвестировании зарабатывают сами фонды. Эксперты считают, что обязательные отчисления в РОПС должны быть прекращены, а судьбу резервов призывают решить в рамках «общественной дискуссии».

Частные фонды, на которые приходится почти 93% рынка обязательного пенсионного страхования (свыше 2,3 млрд руб. пенсионных накоплений), к началу 2019 года сконцентрировали у себя РОПС на 63,4 млрд руб., свидетельствуют данные их отчетности. За год резервы выросли в 1,44 раза, в целом за четыре года после введения системы — более чем в 18 раз.

Резерв по ОПС является одной из составных частей системы гарантирования прав клиентов НПФ. РОПС — первый источник средств в случае невозможности обязательств НПФ перед застрахованными лицами, включая гарантирование безубыточности пенсионных накоплений граждан на пятилетнем отрезке (см. "Ъ" от 3 апреля). Формируется он в основном (см. "Ъ" от 13 июля 2018 года) в результате потери дохода клиентами фондов из-за досрочных переходов между страховщиками, а также за счет обязательных отчислений НПФ и невостребованных правопреемниками средств умерших граждан.

Согласно действующему законодательству, РОПС с начала 2018 года должен составлять не менее 1% от пенсионных накоплений по состоянию на конец года. Все крупнейшие НПФ на начало 2019 года с запасом проходили этот порог (см. таблицу). Фонд должен прекратить обязательные отчисления в РОПС, если доля достигнет 10%. Согласно отчетностям фондов, их сообщениям, а также расчетам "Ъ", обязательные отчисления в РОПС только семи крупнейших НПФ за 2018 год превысили 6 млрд руб. Благодаря снижению с этого года отчислений в резерв взносы в 2019 году, по оценке "Ъ", сократятся до 3 млрд руб.

Взносы в РОПС снижают доходность граждан (см. "Ъ" от 17 мая). «Если вы собрали в РОПС 2–4%, значит, клиент недополучил эти средства»,— говорил в прошлом году в дискуссии с НПФ представитель ЦБ. Также, по его словам, расчеты регулятора показали, что величина РОПС уже не пропорциональна рискам, которые он страхует, и даже его наличие серьезно не влияет на устойчивость фонда.

В то же время почти бесполезный для клиентов и снижающий их доходы РОПС выгоден самим НПФ. С резерва, как и с остальных частей пенсионных накоплений, фонды берут постоянную и переменную части вознаграждения. По оценке "Ъ", при доходности в размере 6% годовых сформированный в семи крупнейших фондах резерв способен приносить им годовой доход более 1 млрд руб.

Национальная ассоциация НПФ и Ассоциация НПФ уже предложили уменьшить обязательные отчисления фондов в РОПС на величину дохода, полученного от инвестирования самого резерва (см. "Ъ" от 26 февраля). Но этого недостаточно, признают эксперты. «Система гарантирования была создана по политическим соображениям, но по истечении пяти лет стало очевидным, что экономическая модель недостаточно эффективна, особенно в отношении интересов граждан»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. «Экономическая цель создания РОПС как составного элемента системы гарантирования не была достигнута, и эта ошибка легла бременем на плечи граждан»,— солидарен управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Но, подчеркивает господин Якушев, сохранение РОПС выгодно фондам и регулятору. Во-первых, это деньги без обязательств, увеличивающие показатель собственного капитала, во-вторых, наличие большого резерва позволяет НПФ проходить требования, которые к активам предъявляет ЦБ, поясняет эксперт.

При этом эксперты не выступают за полную ликвидацию РОПС. «Его размер и суммы отчислений должны быть экономически обоснованы и должны отражать актуарные и инвестиционные риски, которые берет на себя конкретный НПФ»,— считает господин Якушев. «На первых порах можно хотя бы остановить отчисления в РОПС, чтобы он продолжал естественный прирост и не съедал и без того низкий инвестдоход граждан»,— добавляет господин Митрофанов. В дальнейшем, полагают оба эксперта, нужно провести общественную дискуссию о судьбе этих резервов.

Илья УСОВ