20.05.2019 10:00 652

Российские сотовые операторы продолжают готовиться к внедрению виртуальных сим-карт eSIM. Tele2 вместе с «Ростелекомом» протестирует возможность переноса абонентского номера при подключении по этой технологии. Минкомсвязь не нашла нарушений в модели, предложенной Tele2 для продажи таких сим-карт, и будет готовить нормативную базу для удаленной идентификации абонентов.

Tele2 в ближайшее время протестирует перенос абонентского номера при смене оператора с eSIM Tele2 на eSIM «Ростелекома» (управляет виртуальным мобильным оператором, работающим на сети Tele2). Об этом представитель Tele2 заявил на совещании рабочей группы Минкомсвязи с операторами «большой четверки» и органами безопасности 17 мая, рассказал "Ъ" один из участников совещания. В Минкомсвязи подтвердили эту информацию.

В «Ростелекоме» также подтвердили, что будут делать перенос номера для eSIM, чтобы убедиться, что запуск технологии не повлияет на корректность процедуры. «Считаем eSIM очень полезной технологией как для абонентов, так и для операторов. В том числе, для интернета вещей»,— отметил директор продуктового офиса MVNO «Ростелекома» Алексей Чернецов. В Tele2 отказались от комментариев.

В ходе совещания представитель Tele2 также заявил, что коммерческий опыт внедрения технологии eSIM для потребительского сегмента оказался успешным, говорит источник "Ъ".

Пилотный проект завершен, теперь ФСБ проверяет вопросы функционирования на eSIM систем оперативно-разыскных мероприятий, информационной безопасности и криптографии и вскоре выдаст заключение, говорит он.

Пилотный проект по подключению eSIM проводился с конца апреля в нескольких салонах Tele2 в центре Москвы. Абоненту необходимо было прийти в салон и по паспорту получить QR-код на физическом носителе, который активирует функцию eSIM на смартфонах с ее поддержкой. 15 мая оператор сообщил, что перестал выдавать QR-коды для активации eSIM по просьбе Минкомсвязи. Как пояснил "Ъ" замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, в модели Tele2 в случае получения кода eSIM при личной явке абонента в салон нарушений нет. «При дистанционной идентификации абонента появляются проблемы. Нужно дорабатывать нормативную базу, чем мы и займемся вместе с заинтересованными органами»,— отметил он. Выданные за время тестирования номера eSIM Tele2 продолжат работать, уточнил господин Иванов.

Основное препятствие для запуска технологии — необходимость установки на чип eSIM отечественной криптографии, утверждает собеседник "Ъ", участвующий в обсуждении.

«Производители устройств в силу санкций вряд ли пойдут на печать чипов под eSIM с отечественной криптографией внутри России»,— поясняет он. По словам другого источника, применение отечественных протоколов шифрования и криптозащиты при аутентификации пользователя eSIM рабочая группа будет обсуждать уже на следующем совещании, а сначала этот вопрос надо решить с традиционными сим-картами.

В «МегаФоне» сообщили "Ъ", что уже протестировали eSIM, но о коммерческом внедрении технологии говорить пока рано, так как остаются нерешенными ряд задач: например, риски подмены операторского профиля или кражи пользовательского профиля. В «Вымпелкоме» уверены, что eSIM открывает новые возможности с точки зрения розницы, но отмечают, что сначала требуется решить ряд вопросов с законодательством. МТС принимает активное участие в обсуждении технологии на уровне Минкомсвязи, протестировал ее в различных форматах и готов будет предоставить абонентам, как только она будет на 100% в правовом поле, заявил представитель оператора.

Подключение eSIM с сохранением номера может пользоваться спросом у абонентов, потенциально это угрожает потерей абонентов операторам с наибольшими базами, полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Пока проникновение устройств с eSIM на российском рынке невелико, отмечает он: технологию поддерживают только модели последней линейки Apple, запущенной оcенью 2018 года, и Samsung Galaxy Fold и Galaxy S10 5G, которых пока нет в России. Впрочем, уже все флагманы 2020 года будут поддерживать eSIM, уверен аналитик.

Tele2 внедрение переноса номера при подключении eSIM вряд ли даст преимущества, считает руководитель Content Review Сергей Половников. В России все еще нет возможности проходить удаленную идентификацию при переносе номера, поэтому все равно придется приезжать в салон за QR-кодом или встречаться с курьером, рассуждает он.

Юлия ТИШИНА