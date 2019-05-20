20.05.2019 10:20 596

LetterOne Михаила Фридмана удалось получить контроль над почти 70% капитала продуктового ритейлера Dia. Компания собирается стать единственным его владельцем.

Компании LetterOne Михаила Фридмана удалось получить контроль над почти 70% капитала продуктового ритейлера Dia, сообщает испанская Национальная комиссия по ценным бумагам.

Оферта L1 была принята держателями 57,41% акций и 40,76% капитала компании. «Следовательно, оферта имела положительный результат», — говорится в сообщении комиссии. Таким образом, L1, владевшая 29% в ритейлере, обеспечивает себе 69,7% его акционерного капитала.

Цена, по которой были приобретены акции компании, неизвестна. Однако еще в феврале LetterOne сообщила о том, что хочет стать единоличным владельцем испанского ретейлера. Тогда компания сообщила, что планирует выкупить оставшиеся 71% акций по цене €0,67 за штуку. К концу пятничных торгов акции Dia стоили по €0,642.

Созданная в 1966 году сеть супермаркетов Dia базируется в пригороде Мадрида Лас-Росас и управляет 7429 магазинами в Испании, Португалии, Бразилии, Аргентине и Китае. Ее финансовые показатели падают не первый год, равно как и стоимость акций — с 2015 года котировки обвалилась в десять раз. L1 стала акционером испанской компании летом 2017 года, купив 3% акций Dia. Впоследствии она нарастила долю до 29%. Почти весь пакет, который хочет выкупить L1, приходится на free-float — 69,343%, еще 1,656% приходится на казначейские акции.

«L1 Retail (подразделение L1 — Forbes) считает, что при правильном руководстве и управлении Dia может осуществить трансформацию и восстановить лидирующие позиции в Испании на благо испанской экономики», — говорилось в февральском сообщении компании. Чтобы достичь этого, L1 Retail обязуется докапитализировать сеть на €500 млн после реструктуризации задолженности.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

