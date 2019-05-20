20.05.2019 10:30 578

При попытке войти в приложение Альфа-банка для смартфонов на экране появляется сообщение о возможных проблемах.

В соцсетях пользователи также пожаловались на сбой в работе банкоматов. «Банкомат деньги взял, карту выплюнул. Прихода денег нет», — написал один из них. В ответе банк признал факт сбоя. «Немного дали сбой. Нужно подождать, когда все исправим», — сообщила кредитная организация в Twitter.

Банк также признал проблемы со входом в приложение и проведением операций по карте. «Да, сломались. Все чиним уже», — ответила организация на жалобу другого пользователя в Twitter.

Примерно в 10:35 мск компания сообщила в Twitter, что сбой устранен: «Всё починили. Постепенно заработает».

«В данный момент все сервисы Альфа-банка полностью доступны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — рассказали РБК в пресс-службе кредитной организации.

В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг. За месяц до этого клиенты столкнулись с проблемами при проведении операций по картам.

8 мая проблемы в работе наблюдались у другого крупного банка — ВТБ. Пользователи жаловались на невозможность воспользоваться услугами онлайн-банкинга.

Андрей ГАТИНСКИЙ

При участии: Георгий МАКАРЕНКО