20.05.2019 11:00 646

Совладелец «Альфа-Капитала» Михаил Хабаров вышел на работу в банк плохих долгов «Траст», сообщил Forbes источник, близкий к банку. Хабаров и пресс-служба банка подтвердили это Forbes. Его назначили главным исполнительным директором (CEO). Сегодня первый день работы Хабарова, его должны представить коллективу. В «Трасте» он будет курировать все бизнес-процессы, связанные со сбором денег: управление активами и их продажа, взыскание долгов. За все, что связано с управлением банковской деятельностью и взаимодействием с ЦБ, отвечает председатель правления «Траста» Александр Соколов.

У Хабарова большой опыт работы с проблемными активами. В 2015 году Хабаров стал совладельцем логистической компании «Деловые линии», но через несколько лет у него завязался корпоративный конфликт с другим совладельцем логистической компании Александром Богатиковым. Их спор не завершился до сих пор. Сейчас в «Деловых линиях» утверждают, что Хабаров не является совладельцем компании.

До декабря 2014 года Хабаров был президентом инвестиционной компании А1, которая принадлежит «Альфа-Групп» и работает на рынке специальных ситуаций. При Хабарове А1 была управляющим фонда Alfa Distressed Assets (ADA), который выкупал у Alfa Banking Group проблемные залоговые активы, возникшие после кризиса 2008 года, управлял ими и продавал. В общей сложности под управлением А1 были проблемные активы почти на $2 млрд. Но в «Трасте» масштабы несоизмеримо больше.



Что такое «Траст»

После санации в 2017 году крупных банков «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и их сателлитов у Банка России возникла потребность создать структуру, которая бы взяла на себя работу с плохими долгами и непрофильными активами этих банков. Санация вышеуказанных банков проводилась по новой модели с использованием Фонда консолидации банковского сектора, которая предполагает, что баланс банков очищается от всего плохого и токсичного. Это дает возможность для кредитной организации начать жизнь с нового листа с чистым балансом и рабочим уровнем банковских нормативов.

Летом 2018 года в ходе ПМЭФ глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что платформой для банка плохих долгов станет банк «Траст» — он санировался до всех событий банком «ФК Открытие», но после появление у второго проблем тоже отправился в Фонд консолидации. Вскоре «Траст» набрал специальную антикризисную команду: возглавил банк долго проработавший с Михаилом Задорновым рисковик из ВТБ 24 Александр Соколов и еще два члена правления — Артем Кириллов с опытом работы с проблемными активами в МДМ Банке и отвечающий за финансы Филипп Лерман из А1.

К данному моменту санируемые банки передали все плохие активы на баланс «Траста», и сейчас его периметр считается закрытым. Балансовая стоимость активов составляет 2,4 трлн рублей. Банк России ожидает, что «Трасту» удастся вернуть за пять лет существования около 1 трлн рублей, или 40% непрофильных активов банка, говорил зампред ЦБ Василий Поздышев. Хотя в начале 2019 года Reuters со ссылкой на источники сообщал, что возвратными в банке считают всего 20% активов. Банку России «Траст» должен 1,7 трлн рублей, которые регулятор ему выделял во время создания структуры, следует из его отчетности.

На балансе банка оказались птицефабрики, предприятия по производству картона, агрохолдинги, большой объем региональной коммерческой недвижимости, ценные бумаги и т. д.



Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Ирина КАЗЬМИНА, Forbes Staff

