Рубль растет вместе с ценами на нефть

20.05.2019 13:00 580

Российский рубль укрепился благодаря растущим ценам на нефть и вопреки торговой войне между США и Китаем, которая продолжает оказывать давление на развивающиеся рынки.

К 11.46 МСК рубль укрепился на 0,04% к доллару до уровня 64,51. По отношению к евро рубль вырос на 0,4% до 72,0150.

Нефть выросла в понедельник до многонедельных максимумов после сообщения ОПЕК о вероятном сохранении сокращения добычи, которое помогло поддержать цены в этом году.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,62% до $72,66 за баррель к 11.48 МСК, оказывая поддержку российским активам.

"Рубль может продолжить расти, поскольку рынок ожидает снижения ставки Центробанком, в том числе из-за растущего спроса на облигации ОФЗ", — говорит аналитик Alor Brokerage Алексей Антонов.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,22% и составил 1.257,38 пункта. Российский рублевый индекс MOEX снизился на 0,01% и составил 2.577,62 пункта.

Габриель ТЕТРО-ФАРБЕР, перевела Ольга ДЕВЯТИЯРОВА. Редактор Мария ГРАБАРЬ