20.05.2019 17:00 363

В 2019 году реальные доходы населения продолжат падение, утверждают в Счетной палате. Это следует из доклада об исполнении федерального бюджета, подготовленного в ведомстве.

«С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», — утверждают авторы.

В Счетной палате пояснили, что уже в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В связи с этим маловероятно, что до конца года удастся исправить ситуацию. Только для минимального роста на 0,1% по итогам года тенденция должна быть переломлена и во втором—четвертом кварталах реальные доходы должны расти не меньше, чем на 1% за квартал. «Однако для того, чтобы выйти на уровень прогнозного показателя, учтенного в расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ (101%), ежеквартальный рост должен быть выше 2% за квартал», — заметили в Счетной палате.

Специалисты также не считают возможным достижение целевых показателей по снижению уровня бедности. В 2018 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась на 0,3% — к концу года доля населения, живущего за чертой бедности, составила 12,9% (18,9 млн человек). Как отмечают в ведомстве, снижение этого показателя произошло на фоне «существенного роста МРОТ и повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки». В 2019 году, в соответствии с федеральным законом о бюджете, уровень бедности должен снижаться намного быстрее, чем в 2018-м, — до 10,5%. «С учетом того что в 2018 году при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3 п.п., сокращение в 2019 году на 2,4 п.п. представляется маловероятным», — пришли к выводу в Счетной палате.

Зафиксировали ее эксперты и ускорение инфляции. При формировании бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования учитывался прогнозный уровень инфляции в 2019 году в пределах 4,3%. В первом квартале 2019 года инфляция действительно снизилась (с 1% в январе до 0,3% в марте), однако все еще находится на более высоком уровне, чем в аналогичный период 2018 года. «В результате годовой прирост цен продолжил ускоряться и составил 5,3%, что значительно выше таргета по инфляции», — говорится в докладе. Темпы инфляции могут приблизиться к прогнозным значениям к концу года при отсутствии внешних шоков.

Доля нефтегазовых доходов в в российском бюджете в первом квартале 2019 года составила 43,4%. С аналогичного периода 2018 года она уменьшилась на 2,2%.

Георгий ТАДТАЕВ, Юлия СТАРОСТИНА