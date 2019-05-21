21.05.2019 08:10 457

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) встревожило предложение компании, связанной с бенефициаром банка «Югра» Алексеем Хотиным, выкупить в рассрочку требования вкладчиков, чьи вклады в банке превышали застрахованные 1,4 млн руб. В АСВ уверены, что цель выкупа — формирование подконтрольного комитета кредиторов банка в рамках банкротства, и намерены разъяснить возможные риски вкладчикам «Югры». Приглашение получил ряд кредиторов со значительными суммами требований. Однако инициировавшая выкуп компания утверждает, что не намерена оказывать влияние на ход банкротства банка.

О том, что АСВ пригласило на «круглый стол» ряд крупных вкладчиков находящегося в процессе банкротства банка «Югра», рассказали "Ъ" кредиторы банка. Сотрудники АСВ пригласили ряд «превышенцев», которым банк должен суммы в несколько десятков миллионов рублей. Предположительно, на встречу, которая пройдет 24 мая, звали относительно крупных вкладчиков, проживающих в Москве. По словам одного из собеседников "Ъ", в ходе телефонного разговора ему сообщили, что во встрече, посвященной банкротству банка, будет участвовать около дюжины кредиторов. АСВ намерено обсудить с вкладчиками риски, связанные с предложением компании «Комплексные инвестиции» выкупить у «превышенцев» их требования к банку, добавляет он.

АО «Комплексные инвестиции» (существует вторая компания со схожим названием), связанное с Алексеем Хотиным, сделало крупным вкладчикам «Югры» предложение о выкупе их прав требований к банку на общую сумму 16 млрд руб. (см. "Ъ" от 20 апреля ). Долг компания обещает выкупать частями в течение трех с половиной лет после подписания мирового соглашения.

В АСВ уверены, что формирование подконтрольного комитета кредиторов — это одна из приоритетных задач бенефициара на сегодняшний день. Именно так объясняют в агентстве предложение «Комплексных инвестиций». «Имея контроль, можно затягивать процесс банкротства, оспаривая все действия конкурсного управляющего, в том числе продажу недвижимого имущества, которое в настоящее время является единственным ликвидным активом, препятствовать взысканию долгов, блокируя работу юристов,— пояснили в АСВ.— В результате чего выиграть время и обеспечить сокрытие имущества, на которое может быть обращено взыскание».

Однако гендиректор «Комплексных инвестиций» Игорь Буравков сообщил "Ъ", что, выкупив права требования, компания не намерена участвовать в работе кредитного комитета банка. «В свете бурного обсуждения инициативы компании хочу еще раз подчеркнуть, что решение о выкупе вкладов физлиц принято исходя из социальной значимости данного вопроса»,— заявил он.

Попытки приобретения прав требования кредиторов «Югры», по всей видимости, компаниями, близкими к собственнику банка, уже предпринимались, добавляют в АСВ. От одной такой организации (название в АСВ не раскрывают) агентство получило документы об уступке вкладчиками их прав требования к банку. Эта компания, в свою очередь, передала их другой компании, с точно таким же наименованием, поясняют в агентстве. «Можно предположить, что первая компания-приобретатель является "прокладкой", которая в дальнейшем будет ликвидирована,— полагают в АСВ.— В результате если договор вкладчика с первой компанией-приобретателем не исполнен сразу и в полном объеме, в дальнейшем требовать исполнения вкладчику будет не с кого». При этом в агентстве добавили, что уступать или не уступать долг — это добровольное волеизъявление кредитора.

Один из наиболее активных кредиторов банка Михаил Долматов, поддержавший предложение «Комплексных инвестиций», заявил, что 20 мая вечером состоялось «первое заседание штаба по организации выплат вкладчикам». Также он добавил, что готов пригласить АСВ для совместной организации процесса возврата средств вкладчикам. «Мы абсолютно прозрачны, ни от кого секретов нет»,— утверждает господин Долматов. Другой активный вкладчик «Югры», выступающий против сотрудничества с Алексеем Хотиным и с АСВ, указывает на риски заключения мирового соглашения с «Комплексными инвестициями» — по его мнению, «нет гарантий, что эта фирма не станет банкротом в ближайшее время». Ранее в ЦБ заявляли, что в отношении почти всех компаний—заемщиков «Югры» начаты процедуры банкротства.

Виталий СОЛДАТСКИХ, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА

