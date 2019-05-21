21.05.2019 08:50 423

Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки. Участники рынка видят в подобных письмах нарушение конкуренции и уже направили жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минфин и банковские ассоциации. Указанное решение, по данным "Ъ", может касаться также учреждений Минспорта и принято на закрытом совещании в правительстве, где банковский сектор представляла единственная организация такого статуса — ВТБ. Но там уверяют, что, наоборот, активно поддерживают конкуренцию.

Банк «Санкт-Петербург» направил в Минфин, ФАС и Ассоциацию российских банков (АРБ) письмо с сообщением о письме Минкультуры от 26 февраля 2019 года № 80–011–39-С0, в котором министерство рекомендовало своим организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки (в список входят 11 крупнейших банков с более 60% активов сектора).

Согласно тексту документа (есть у "Ъ"), ограничение перечня рекомендуемых банков узким кругом системно значимых не только противоречит принципам конкуренции, что может привести к ухудшению условий обслуживания для учреждений и их сотрудников, но и не соответствует принципам, в соответствии с которыми правительством РФ устанавливаются требования к кредитным организациям в целях их допуска к работе с бюджетными средствами. В частности, в своем письме банк отмечает ограничения, введенные для размещения средств федерального бюджета в депозитах, но полное отсутствие подобных ограничений для зарплатных проектов.

В «Санкт-Петербурге» "Ъ" пояснили, что о письме Минкультуры узнали от своих клиентов, подведомственных министерству. «И хотя к оттоку клиентов это не привело, мы решили обратить внимание на данное нарушение антимонопольного законодательства»,— уточнили там.

По словам главы АРБ Гарегина Тосуняна, подобное письмо является «правовым бескультурьем» со стороны Минкульта и грубейшим нарушением антимонопольного законодательства. В ФАС отметили, что о проблеме знают и изучают ее.

В министерстве "Ъ" сообщили, что обращение в подведомственные организации было подготовлено во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец, разосланные рекомендации следует считать именно рекомендациями, работники учреждений культуры могут по своему усмотрению выбирать банк, на счет в котором они будут получать зарплату. При этом в министерстве подчеркнули, что до появления поручения вице-премьера лишь 25 из 187 подведомственных учреждений Минкультуры обслуживались в банках, не входящих в перечень системно значимых. В банке «Санкт-Петербург», отметили здесь, обслуживаются на данный момент шесть учреждений.

Согласно протоколу совещания, на который ссылается Минкультуры (есть в распоряжении "Ъ"), на том же совещании, где было принято решение о переводе зарплатных проектов служителей культуры в системно значимые банки, аналогичное решение было принято и в отношении сотрудников организаций, относящихся к ведению Минспорта. В министерстве на запрос "Ъ" о том, планируют ли они рекомендовать подведомственным организациям переводить зарплатные проекты в другие банки, не ответили. Банковское сообщество на этом совещании представляла единственная кредитная организация — ВТБ в лице заместителя председателя правления Анатолия Печатникова.

По словам господина Печатникова, ВТБ выступает за максимальную конкуренцию на рынке банковских услуг, в том числе в сегменте зарплатных проектов. «Сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты и менять финансовую организацию, прежде всего исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов,— отметил он.— При этом системно значимые игроки обладают значительной ресурсной базой, масштабной офисной и банкоматной сетями, широкой продуктовой линейкой, расширенным набором бонусов и программ лояльности». Если информация об этой инициативе является достоверной, то тогда это очередное подтверждение существования «зарплатных проектов», хотя «мы и слышим от крупнейших зарплатных банков об отсутствии как таковой проблемы ограничения прав работников при выборе зарплатного банка», заключает совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Вероника ГОРЯЧЕВА, Вадим АРАПОВ