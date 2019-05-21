21.05.2019 09:00 412

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил министр труда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"С 1 января 2021 года (потребительская. — прим. ред.) корзина будет пересмотрена в большую сторону. ...В этой связи и минимальный размер оплаты труда будет увеличен", — заявил он.

В дальнейшем стандарты МРОТ также будут повышаться. Минтруд будет следить за изменением соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы, добавил глава минтруда.

Как отметил министр, до 2024 года в России в два раза должно сократиться количество граждан, живущих за чертой бедности. Сделать это можно двумя путями: повысить зарплаты и предоставить целевую социальную помощь, сказал министр. Максим Топилин отметил, что правительство продолжает "очень жестко контролировать" субъекты Российской Федерации в этом направлении.

Евгений ГАЙВА

