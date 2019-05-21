Александр Шестун, экс-глава Серпуховского района, написал заявление в главное военное следственное управление СКР о вымогательстве денег руководителем экономического управления ФСБ России Иваном Ткачевым. Об этом РБК сообщила глава комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина. Адвокат Андрей Гривцов подтвердил факт подачи заявления.

В заявлении приводятся «имена, места, суммы», утверждает Русина. Предоставить текст заявления она отказалась, «так как проверка изложенных в нем фактов еще проходит».

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России и в Центр общественных связей ФСБ с просьбой подтвердить факт проверки в отношении Ткачева.

По словам Русиной, заявление экс-глава Серпуховского района написал 5 марта 2019 года, срок доследственной проверки был продлен до 60 суток. Она говорит, что главное военное следственное управление переправило жалобу Шестуна в нижестоящую инстанцию. Адвокат Гривцов подтвердил данную информацию.

Русина сообщила, что военные следователи сочли заявление Шестуна не сообщением о преступлении, которое в порядке ст. 144 и 145 УПК должно рассматриваться за десять дней, а простым обращением гражданина, которое можно рассматривать значительно дольше. «Таким образом, доследственная проверка длится уже более 60 суток и за данный срок ничего не предпринято», — добавила она.

По словам Русиной, следствие не вызвало для опроса ни Ткачева, ни других лиц, упомянутых в заявлении.

Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В июне 2018-го он был задержан в своем коттедже в поселке Большевик и арестован. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и незаконной предпринимательской деятельности. В январе прокуратура обнаружила у обвиняемого 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих компаний. Кроме того, по результатам проверки стало известно, что в собственности Шестуна находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб. и 22 автомобиля стоимостью около 27 млн руб. В целом его имущество в надзорном ведомстве оценили в 10 млрд руб.

В феврале 2019 года Шестуну было предъявлено дополнительное обвинение — в получении взяток на 9,9 млн руб., дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК.

Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту России, в котором заявил, что получал угрозы со стороны генерала ФСБ Ивана Ткачева и руководителя управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина, требовавших его ухода с поста.

Дмитрий СЕРКОВ