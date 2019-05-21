21.05.2019 10:10 503

По данным Минфина, в рамках первых двух этапов амнистии капиталов было подано около 19 000 деклараций. На первом этапе было подано 7178 деклараций, в ходе второго этапа число желающих задекларировать свои активы увеличилось на 45,3% и составило 11 714 деклараций. Третья волна государственной инициативы стартует 1 июня 2019 года. Кому с амнистией жить хорошо и нужна ли она бизнесу?

В апреле 2019 года компания «Нортия ГКС» проводила письменный и телефонный опросы, в котором приняли участие 167 предпринимателей, а также опрашивала членов Генсовета общественной организации «Деловая Россия». О своем желании воспользоваться амнистией на третьем этапе заявило свыше 22% респондентов, 30% уже успели задекларировать свои капиталы на первых двух этапах. Около 10% опрошенных заверили, что все их капиталы имеют честные российские «корни», заработаны и используются на родине, поэтому в амнистии капиталов они не нуждаются. Оставшиеся представители бизнеса не видят выгоду от амнистии в целом «по своим причинам». «Особенностью первой и второй волны амнистии капиталов стало то, что непосредственно задекларированные капиталы не были возвращены в Россию, а так и остались на зарубежных счетах. Возможно, еще и поэтому бизнес решил воспользоваться данным предложением, не рискуя своими активами», — говорит Дмитрий Панов, генеральный директор ГК «Доверие», председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России». Главными причинами растущей популярности амнистии на втором этапе стало повышение доверия к органам власти в части успешного опыта освобождения от уголовной, административной и налоговой ответственности, а также оптимизация самого процесса декларирования и информационного обмена как в законодательном, так и в организационно-техническом плане.

С другой стороны, для большинства стало очевидным, что автоматический обмен налоговой информацией в скором времени станет реальностью и все тайное когда-нибудь станет явным. Необходимо также разделять объекты декларирования — во-первых, это иностранные компании и структуры, через которые осуществляется владение российским бизнесом, и во-вторых, это личные активы бизнесменов (зарубежная недвижимость, ценные бумаги, денежные средства, накопленные на зарубежных счетах и прочее).

Очевидно, что владение российским бизнесом через иностранные структуры в последнее время потеряло свои основные преимущества — практически устранены любые пути международной налоговой оптимизации, анонимность владения бизнесом невозможно обеспечить, поправки в гражданское законодательство устранили недостатки российской правовой системы для проведения сделок M&A, а надежность иностранных юрисдикций в целом заметно снизилась. Поэтому декларирование или даже ликвидация иностранных структур владения российским бизнесом представлялась вполне обоснованной. Что касается личных активов бизнесменов, то причин их декларировать существенно меньше (за исключением, пожалуй, незадекларированных зарубежных банковских счетов).

С чистого листа

Кому именно нужна амнистия и есть ли еще желающие ею воспользоваться? Среди бизнесменов высказываются соображения, что амнистия нужна узкому кругу лиц (так утверждает 61% предпринимателей) — третий этап амнистии рассчитан исключительно на потенциально «подсанкционный» крупный бизнес и не принесет значительного прироста возвращенных капиталов, считают представители бизнеса.

По информации, которой поделились бизнесмены в ходе опроса, половина респондентов полагают, что амнистия — это «хороший способ «закрыть» исторические риски». На вопрос «почему амнистия капиталов оказалась интересна бизнесу?» — 23% ответили, что это эффективная защита от санкционного давления, 25% считают, что у бизнеса есть желание вернуть владение активами в российскую юрисдикцию и воспользоваться предоставляемыми преференциями для репатриантов, а за то, что новые условия излишни и надо было оставить все, как было, и просто продлить второй этап, высказались 12%. О том, почему амнистия капиталов оказалась неинтересна 38% бизнеса, 68% опрошенных ответило, что в целом у бизнеса нет доверия к государству, и предприниматели боятся, что впоследствии эта информация будет использована против них самих. По их мнению, предоставлены недостаточно сильные гарантии безопасности. 10% отметили, что российская юрисдикция опаснее иных юрисдикций и оснований для перерегистрации компании у них нет.

Павел Гагарин, председатель совета директоров аудиторской компании «Градиент Альфа», считает, что интерес к амнистии не столь велик, как хотелось бы, потому что бизнес не привык доверять государству и ждет какого-то подвоха. «Что касается капиталов, когда-то вывезенных из страны незаконным или полузаконным методом, то их необходимо возвращать, потому что многим надо кредитовать свои бизнесы, которые находятся и работают в России, то есть пополнять оборотные средства, развивать бизнес, потому что доступ к банковским кредитам все больше ограничивается, несмотря на наличие кредитных институтов, альтернативных банкам. Поэтому существует интерес именно репатриировать капитал в Россию и вернуть его в оборот. Что касается САР, то надеюсь, что это будет пилотный проект, который продолжит свое развитие», — комментирует Гагарин.

Специальные административные районы

Обязательным условием третьего этапа амнистии станет подача декларации об активах и счетах в банках, при этом государство обещает, что будут сохранены все установленные гарантии, но при условии репатриации денежных средств и редомициляции (смена юрисдикции компании) в специальных административных районах (САР), расположенных в Калининградской области и Приморском крае. Понимая логику требований, обязательных на третьем этапе амнистии капиталов, бизнес-сообщество все же считает их ограничивающими.

По мнению Павла Гагарина, халява кончается, дальше условия будут только ужесточаться. «Парадоксально, но может быть на наших людей, возвращающих или думающих о том, как вернуть и стоит ли репатриировать средства это подействует позитивно и возвращать станут больше», — отмечает он.

Установленная сумма инвестиций 50 млн рублей в САР показалась достаточно большой для 19% опрошенных, они считают что на данный момент сумма инвестиций для крупного бизнеса является несущественной, для небольших же компаний этот тариф является «запредельным», 30% высказались за то, чтобы сумма была существенно ниже, так, по их мнению, желающих поменять юрисдикцию своего бизнеса будет больше, 11% отметили, что сумму «входного билета» можно сделать и выше.

По последней информации, Министерство экономического развития планирует расширить перечень стран, из которых возможно редомицилировать компании в российские САР. Сейчас это только «приличные» юрисдикции, входящие в группу FATF, однако рассматривается вопрос о распространении этого механизма и на компании из «Карибской офшорной группы», являющейся основным пристанищем российского офшорного бизнеса.

В отношении прихода в САР третий этап амнистии необходимо рассматривать как стимулирующий инструмент, рассчитанный прежде всего на крупные компании. Но все-таки основной причиной появления САР является то, что возможности для использования иных юрисдикций, в частности офшорных, сужаются. Рано или поздно условия работы в них станут рискованными или по крайней мере недостаточно выгодными для бизнеса. Соответственно, интерес к таким новым инструментам, которые позволяют помимо использования налоговых преференций и льгот получать еще и защиту национальной юрисдикции возрастет. Например, еще несколько лет назад никто не верил, что сделки M&A можно будет спокойно проводить под российской юрисдикцией и по российскому законодательству, но законодательные изменения прижились и большинство сделок с российскими активами уже не проводится за рубежом.

Никто не отрицает, что для повышения интереса к САР необходимо в первую очередь улучшать инвестиционный климат в стране, в противном случае не сработает даже самый хороший инструмент. Российское законодательство само по себе достаточно адекватно и в целом лояльно к предпринимательству. Но, как всегда, самый главный элемент, в данном конкретном случае правоприменение, страдает. И здесь основная задача государства исправить ситуацию: дать гарантии безопасности, сформировать понимание у бизнеса, что российская юрисдикция — это комфортный регион.

«На фоне обострения санкционной политики, ужесточения условий и удорожания ведения офшорного бизнеса, исчезновения налоговых преимуществ использования офшоров бизнесмены могут пересчитать экономику своих проектов и принять решение о переходе на российскую юрисдикцию», — говорит Дмитрий Панов. На данный момент мы видим, что период послаблений заканчивается, а у всех предложений есть свой «срок годности», в следующий раз все может стать намного серьезнее. Как говорится, успей воспользоваться.

Денис ГУДКОВ, Forbes Contributor, Алексей МЕЛЬНИКОВ, Forbes Contributor

