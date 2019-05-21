21.05.2019 10:30 597

Новая тенденция: судебные приставы стали активнее наказывать должников, проявивших неповиновение или солгавших. За год у обманщиков набежало несколько сот миллионов штрафных рублей.

Вот свежий пример. Житель города Братска в Иркутской области задолжал более полумиллиона рублей банку. Поскольку выплачивать кредит гражданин перестал, банк потребовал отдать ему автомобиль, находящийся в залоге. Суд вынес соответствующее решение.

Однако когда приставы вышли на должника, тот попытался их убедить, что машина не на ходу, мол, по сути это груда железа.

Приставам предлагалось поверить мужчине на слово, а не убедиться своими глазами, так как автомобиль якобы стоит в гараже у друга, а друг уехал с ключами.

Неизвестно, что в этой стройной версии насторожило приставов. Возможно, почти все. Они наведались к должнику в гости и обнаружили вполне исправный автомобиль во дворе его дома. Машина тут же была арестована. А пойманного на неправде должника в довершение ко всему оштрафовали по статье 17.14 КоАП "Нарушение законодательства об исполнительном производстве".

Согласно этой статье, невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, представление недостоверных сведений об имуществе, несообщение о новом месте работы или получении иных доходов, а также прочие нарушения грозят гражданину штрафом от одной до двух тысяч рублей. Под эту же статью попадают и бухгалтеры организаций, удерживающие слишком мало денег с зарплаты должников. Или вообще не удерживающие.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за три месяца этого года на должников-обманщиков и примкнувших к ним бухгалтеров было наложено 36,9 тысячи штрафов на общую сумму 99,8 миллиона рублей.

Жителя города Кыштым Челябинской области наказали за то, что каждый раз при визите приставов он демонстративно спускал собак с цепи

В прошлом году судебные приставы назначили более 145 тысяч штрафов на общую сумму 453,7 миллиона рублей. Причем по сравнению с предыдущим годом сумма штрафов выросла почти на 120 миллионов рублей. Такова цена нечестности для должников.

Среди тех, кого ложь ударила по карману, немалый процент — автолюбители, так или иначе пытавшиеся спрятать от приставов свои машины. Не выдать своего железного коня по требованию пристава — нарушение. Нередко должники набирают целый букет штрафов, так как одна ложь — это один штраф, вторая — второй.

Поэтому 40-летний житель города Каменск-Уральский Свердловской области заплатил сразу пять тысяч рублей. Мужчина задолжал банку 100 тысяч рублей, при этом с его зарплаты уже удерживались 50 процентов в счет алиментов. Но должник не был совсем уж гол, как сокол: у него имелся автомобиль "УАЗ-Патриот".

"Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста транспортного средства, принадлежащего должнику, — рассказывают в управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. — Автомобиль был оставлен на хранение должнику без права пользования имуществом. Должник пояснил, что в ближайшее время погасит задолженность перед банком, кроме того, обязался бережно хранить арестованное имущество и не пользоваться им".

Однако, когда в следующий раз приставы пришли с проверкой, обнаружили, что должник уехал на машине на работу. Обещал не пользоваться, и обманул. За что был оштрафован. А еще его наказали за то, что не выдал судебному приставы по первому требованию ключи от автомобиля и документы на него.

Подобные истории можно рассказывать бесконечно. В Красноярском крае руководитель некоей фирмы, получив исполнительный лист на себя, чтобы деньги удерживались с зарплаты, сказал, что ничего не получал и был оштрафован на 15 тысяч рублей.

В городе Кандалакша Мурманской области должник не открывал приставу дверь, объясняя, что заперт. Тогда через окно (мужчина живет на первом этаже) было вручено требование о явке. Причем гражданин не просто должен был прийти в назначенный срок, но и принести определенные документы. Он пришел, но не принес. За то был оштрафован.

А жителя города Кыштым Челябинской области наказали за то, что каждый раз при визите приставов демонстративно спускал собак с цепи.

"По закону "Об исполнительном производстве" законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории страны, — напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Поэтому требования судебного пристава предоставить необходимую информацию, например о месте своей работы, должник не вправе проигнорировать. Нельзя забывать, что у должника есть определенные обязательства, которые он должен выполнить, и действия судебного пристава направлены на то, чтобы побудить его их выполнить. Для этого службе судебных приставов предоставлены широкие полномочия".

Владислав КУЛИКОВ

